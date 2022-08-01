مسابقة وطنية لتوظيف الأساتذة قبل نهاية العام

الوزارة تفرج عن الإجراءات العملياتية لإنجاح الدخول

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن الإجراءات العملياتية لتحضير الدخول المدرسي القادم، والتي وردت في سبعة محاور وتم ضبطها بآجال محددة، إذ تقرر فتح مسابقة وطنية لتوظيف الأساتذة على أساس الشهادة بتاريخ الـ31 ديسمبر المقبل، في حين سيتم التكفل بتسوية كافة المخلفات المالية المتراكمة للمستخدمين قبل 30 نوفمبر القادم.

وبخصوص المحور الثاني المتضمن التأطير الإداري والبيداغوجي، حددت الوزارة الوصية تاريخ 31 ديسمبر المقبل كتاريخ لإجراء مسابقة وطنية خارجية للتوظيف على أساس الشهادة، للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، لسد الشغور البيداغوجي الذي من المتوقع أن يطرح بقوة، على أن يتم مواصلة العمل “بالتوظيف المؤقت”، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الدخول المدرسي أي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، من خلال الحرص على إنهاء تعيين الأساتذة المتعاقدين في مختلف المواد قبل تاريخ الـ31 أوت الجاري، بمنح الأولوية للذين اشتغلوا خلال الموسم الدراسي المنصرم 2022/2021، حسب الاحتياج الحقيقي، مع الالتزام والتقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم هذه العملية.

تسوية مخلفات المتعاقدين شهر أوت وتطهير السكنات قبل 31 ديسمبر

وفي نفس الجانب، ألحت الوزارة على ضرورة تعيين الأساتذة خريجي المدارس العليا قبل 31 أوت الجاري حسب الترتيب وفق درجة الاستحقاق وعدم قبول التنازل عن التعيين في الرتبة (الملمح الأصلي)، مع مواصلة تعيين الفائض من خريجي المدارس للسنوات السابقة وكذا الأساتذة خريجي دفعة 2022، إلى جانب التقيد بتكوين الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة لاسيما المتصرفين منهم، بمن فيهم المدمجون، طبقا للمرسوم التنفيذي 19-336، قصد تحضيرهم لتقلد مناصب عليا بمديريات التربية للولايات.

وبشأن المحور السادس، الذي تطرق إلى عمليات الدعم والتضامن المدرسي، أكدت الوصاية على فتح المطاعم المدرسية في آجال أقصاها 21 سبتمبر المقبل، من قبل الجماعات المحلية ومديريات التربية، بالإضافة إلى متابعة عملية تموين المطاعم المدرسية ثلاثة أيام قبل موعد الدخول المقبل.

وفيما يتعلق بالمحور السابع، فقد تطرق إلى الأجور والمخلفات، إذ قررت الوزارة الوصية تسوية كافة المخلفات المالية المتراكمة لمنتسبيها بشكل نهائي قبل تاريخ 30 نوفمبر القادم، بدءا بتسوية مخلفات المنتسبين لجهازي الإدماج المهني والاجتماعي حاملي الشهادات الجامعية بعنوان 2022، في آجال أقصاها 31 أوت الجاري، إلى جانب تسوية مخلفات الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين قبل نهاية أوت الجاري، مع ضرورة الانتهاء من إعداد التقديرات المالية لمخلفاتهم قبل 25 جويلية، بالمقابل، تم تحديد تاريخ 31 ديسمبر لضبط وتطهير السكنات الوظيفية.