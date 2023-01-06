مسابقة وطنية لتوظيف 4 آلاف ممرض

موازاة مع أخرى للمتصرفين الرئيسيين بمصالح الصحة

تنظم وزارة الصحة مسابقة وطنية، للالتحاق بالتكوين المتخصص لسلك مساعدي التمريض للصحة العمومية.

وحددت وزارة الصحة، في قرار بتاريخ 19 ديسمبر الماضي، اطلعت عليه “الشروق”، عدد المقاعد البيداغوجية، بـ4 آلاف مقعد، موزعة على 58 ولاية، حيث تشمل المسابقة كذلك الولايات العشر المستحدثة مؤخرا، وتندرج المسابقة الجديدة طبقا لمخطط التكوين لوزارة الصحة بعنوان سنة 2022.

وتتم المسابقة، على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص لسلك مساعدي التمريض للصحة العمومية، رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية، ممن يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي.

وتشمل المسابقة اختبارين اختياريين في العلوم الطبيعية أو في الرياضيات، واختبار آخر في اللغة الأجنبية إما الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية أو الإسبانية.

ووفق عدد المناصب، استحوذت العاصمة على أكبر عدد من المقاعد البيداغوجية بـ130 منصب، ثم ولايات الشلف باتنة وهران عين الدفلى بـ110 نصب، ثم أم البواقي وبجاية والبليدة وتيزي وزو وسطيف وعنابة وقسنطينة بـ100 منصب لكل واحدة.

كما تنظم وزارة الصحة مسابقة ثانية للمتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة، الذين سيتابعون الدراسة على مستوى المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، وقدر عدد المقاعد البيداغوجية بتسعين مقعدا.

ومن الشروط الواجب توفرها في المترشحين، حيازة شهادة ليسانس في التعليم الآلي في العلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التسيير في الحقوق أو شهادة معترف بمعادلتها، مع شرط السن الذي لا يتعدى 30 سنة.

وبالنسبة للمترشحين الموظفين، فيشترط أن يكونوا ذوي خبرة 3 سنوات، ومن حملة شهادة الليسانس في التعليم العالي في العلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التسيير في الحقوق، وأن يكونوا بالغين 34 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة.

ويُمتحن المترشحون خلال المسابقة في الثقافة العامة، واختبار في التخصص ومن ذلك القانون الإداري، الاقتصاد والمالية العامة، والمناجمنت العمومي، واختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية، ولاحقا يستدعى الناجحون ممن تحصلوا على معدلات لا تقل عن 10، لاختبار شفهي يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة بالمسابقة لمدة 20 دقيقة.