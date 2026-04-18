مسابقة وطنية لفائدة أسلاك إدارة قطاع التضامن الوطني

أطلقت رسميا وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين المتخصص الموجه لفائدة عدد من أسلاكها، قصد شغل 400 منصب بيداغوجي.

وأوضح بيان للوزارة الوصية أن المسابقة “تندرج في سياق ديناميكية إصلاحية ينتهجها القطاع تهدف إلى ترقية الكفاءة المهنية للموارد البشرية وتعزيز مسارات التكوين المتخصص، من خلال استقطاب نخبة من الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها منظومة التكفل”.

ويأتي هذا المسعى “ضمن رؤية شمولية ترمي إلى توسيع النسيج المؤسساتي للقطاع عبر استحداث هياكل ومراكز جديدة، وتطوير أدوات التدخل الاجتماعي، بما يضمن خدمة عمومية أكثر فاعلية و نجاعة”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن “عدد المترشحين المقبولين للمشاركة في هذه المسابقة بلغ 919 مترشح، موزعين على سبعة (7) أسلاك، حيث ستجرى الامتحانات الكتابية على مستوى المراكز الوطنية للتكوين وملحقاتها، عبر أربعة (4) مراكز امتحان تتمثل في الجزائر العاصمة، قسنطينة، سعيدة وبسكرة، وذلك يومي 18 و19 أفريل 2026.

كما سيتم تأهيل جميع المترشحين المتحصلين على المعدل المطلوب للانتقال إلى مرحلة الامتحان الشفهي المقرر تنظيمه يومي 16 و17 ماي 2026.

ولضمان حسن سير العملية، سخرت الوزارة كل الإمكانيات البشرية والمادية، حيث تم وضع مخطط تنظيمي دقيق ومتكامل لمختلف مراحل المسابقة، مع تهيئة فضاءات امتحان تستجيب للمعايير البيداغوجية والتقنية المعتمدة، بما يتيح اجتياز الامتحان في شقيه الكتابي والشفهي في أفضل الظروف التنظيمية، وفقا لذات البيان.