مسابقة وطنية للالتحاق بالمدرسة العليا لأساتذة الصم البكم

إيداع الملفات ما بين 5 و19 أوت الجاري

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، عن فتح مسابقة وطنية على أساس الشهادة لتكوين أساتذة التعليم الثانوي في تخصص الإعاقة السمعية، وهذا تحضيرا للافتتاح الرسمي للمدرسة العليا لأساتذة الصم البكم خلال الدخول الجامعي المقبل 2022-2023.

وفي هذا الصدد، أوضحت المديرة الفرعية المكلفة بالمدارس العليا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نشيدة عبد الله، أن الموسم الجامعي المقبل سيشهد افتتاح مدرسة عليا لأساتذة الصم البكم بالجزائر العاصمة، مشيرة إلى أنه سيتم لهذا الغرض فتح مسابقة في طور الماستر لتكوين أساتذة التعليم الثانوي في تخصص الإعاقة السمعية من خريجي المدارس العليا للأساتذة المتواجدة عبر التراب الوطني.

وحسب نفس المتحدثة، فإن افتتاح المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم جاء بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، علما ان المرسوم التنفيذي الخاص بإنشائها كان قد صدر في 25 ديسمبر2021.

ويتم الالتحاق بهذه المدرسة العليا من خلال المشاركة في مسابقة وطنية على أساس الشهادة للمترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس (بكالوريا+ 3) أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.

وفي هذا الإطار، أكدت ذات المسؤولة أن ايداع ملفات المشاركة سيكون في الفترة الممتدة ما بين 5 و19 أوت الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي في 15 سبتمبر المقبل وإجراء المقابلات الشفوية ما بين 18 و22 من نفس الشهر قبل الشروع في الدراسة نهاية سبتمبر 2022.

وستتيح هذه المدرسة، من خلال تكوين أساتذة متخصصين، الفرصة لفئة الصم البكم من متابعة الدراسة في التعليم الثانوي والاستجابة لاحتياجات وزارة التربية الوطنية لفائدة هذه الفئة.

وفي هذا السياق، أشارت نشيدة عبد الله إلى أن التكوين في طور الماستر سيمتد على مدار سنتين يتم خلالها تعليم الأساتذة المتخصصين مهارات التعامل مع فئة الصم البكم عن طريق تكوينهم في مجال الأرطوفونيا وأجهزة السمع وطب الأنف والأذن والحنجرة.

ويشترط في المترشحين خريجي المدارس العليا للأساتذة الحصول على شهادة الليسانس في الاختصاص، منها الرياضيات، العلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية، إلى جانب اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والعلوم الاسلامية واللغتين الفرنسية والانجليزية وكذا الفلسفة.

كما سيتم اعتماد برنامج متخصص وتربصات ميدانية في المستشفيات والمدارس والمتوسطات والثانويات التي تستقبل تلاميذ يعانون من صعوبات في السمع وكذا بالمؤسسات الخاصة بهذه الفئة التابعة لوزارة التضامن الوطني.