مسابقة وطنية للالتحاق بمدرسة علوم وتقنيات تأطير الشباب

لا يعتد بأي ملف خارج الآجال المحددة أو من غير المنصة الرقمية

فتحت المدرسة العليا لعلوم وتقنيات تأطير الشباب، باب الترشح للمشاركة في المسابقة الوطنية للالتحاق بالسنة الأولى بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد الذين تم توجيههم إلى المدرسة من طرف وزارة التعليم العالي، حسب ما أورده الأربعاء، بيان لوزارة الشباب.

وأوضح ذات المصدر أن “ملفات الترشح تودع حصريا عبر المنصة الرقمية الرسمية للمدرسة، خلال الفترة الممتدة من 5 أوت 2026 إلى غاية 13 أوت 2026، ولا يعتد بأي ملف يرد خارج الآجال المحددة أو عبر غير الوسيلة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض”.

وأعلمت المدرسة المترشحين أنه “تم تحيين بيانات الاتصال الواردة بالمنشور الوزاري الخاص بالتسجيلات الأولية”، داعية إلى اعتماد بيانات الاتصال الرسمية حصريا في جميع إجراءات التسجيل، ومتابعة ملفات الترشح والإطلاع على الإعلانات والنتائج وكذا توجيه مختلف الاستفسارات وذلك عبر الروابط التالية، الموقع الإلكتروني الرسمي للمدرسة: www.esstej.mjeunesse.gov.dz البريد الإلكتروني الرسمي :[email protected] رقم الهاتف: 0775893413.

وفي إطار مرافقة المترشحين، أعلنت المدرسة العليا لعلوم وتقنيات تأطير الشباب عن تنظيم “أيام مفتوحة خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 13 أوت 2026، على مستوى نادي الشباب بحيدرة، تخصص لتقديم شروحات حول المدرسة ونظام التكوين المعتمد بها وشروط الالتحاق وآليات التسجيل الإلكتروني والإجابة عن مختلف انشغالات المترشحين”.

ويمكن زيارة موقع نادي الشباب بحيدرة عبر الرابط: https://maps.app.goo.gl/BdNhK5bMgRS3oMqy6.