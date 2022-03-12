مسابقة وطنية للالتحاق بمعاهد التكوين.. وزارة الشؤون الدينية توضح

أوضحت وزارة الشؤون الدينية أن الخبر المتداول حول تنظيم مسابقة وطنية للالتحاق بمعاهد التكوين المتخصص في رتبة أستاذ التعليم القرآني غير صحيحة.

وقالت الوزارة في بيان لها أن الأمر يتعلق بمسابقة إثبات المستوى وهي مسابقة موجهة لطلبة المدارس القرآنية والزوايا الذين لا يحوزون مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي والتي كانت محل نشر عبر وسائل الإعلام وعلى الموقع الرسمي للوزارة بتاريخ 3 مارس الجاري.

وأضافت الوزارة أنها تعلم بأن أي مسابقة للتوظيف أو الالتحاق بمعاهد التكوين ستكون محل نشر عبر مختلف وسائل الإعلام طبقا للتنظيم المعمول به.