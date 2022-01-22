مساجد الجمهورية تقيم صلاة الإستسقاء

أدى الجزائريون صبيحة، السبت صلاة الإستسقاء عبر كافة مساجد الجمهورية استجابة للنداء الذي وجهته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد دعت، الخميس 20 جانفي الجاري، الأئمة إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت.

وزارة الشؤون الدينية: إقامة صلاة الإستسقاء السبت

ويوم 20 جانفي 2022، قررت وزارة الشؤون الدينية إقامة صلاة الإستستقاء، السبت، عبر كافة المساجد نظرا لتأخر سقوط الأمطار.

وأفاد بيان للوزارة أن هذا القرار جاء إثر الجفاف الذي مس العديد من الولايات ونظرا للطلبات الملحة من المواطنين بخصوص إقامة صلاة الإستسقاء.

وأوضحت الوزارة أن الصلاة ستقام السبت 22 جانفي 2022 على الساعة 10 صباحا عبر كامل مساجد التراب الوطني.