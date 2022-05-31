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مساجد هولندا تفتح أبوابها لغير المسلمين

الشروق أونلاين
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مساجد هولندا تفتح أبوابها لغير المسلمين
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استضاف مركز سخيدام يلدز الإسلامي، الذي يضم مسجدا في جنوب هولندا، عددا من غير المسلمين ضمن الفعالية السنوية التي تعرف بـ“يوم المسجد المفتوح”.

وشرح زكريا بودك، رئيس المركز، الجوانب المختلفة للإسلام للزائرين تماشيا مع عرض حقائق عن الدين، وإزالة الأفكار المسبقة المعادية للإسلام المنتشرة بين الناس في الدول الغربية، حيث يشكل المسلمون أقلية.

وأشاد روب يبرلان، زائر المسجد، بتواجده لأول مرة في هذا “المكان المقدس”، وقال إنه اندهش من جماله.

وقالت ميريل فان دير فارت، إنها زارت مسجدا من قبل، لكنها استمتعت بزيارتها الأولى لهذا المركز الإسلامي، مضيفة أن هدفها من الزيارة هو المزيد من الإلمام بالدين الإسلامي، لأن الجمهور ليس على دراية كافية به.

ويعتبر الإسلام ثاني أكبر ديانة في هولندا، بعد المسيحية، ووفقًا لمسح أجري عام 2018، فإن 5 ٪ من السكان في الدولة الأوروبية يمارسون الدين.

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