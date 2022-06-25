مسارات الجزائر السياحية نافذة للنهوض بقطاع السياحة

الوزير الأول اعتبرها خطوة لتجسيد التحول الرقمي

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن البوابة الالكترونية “مسارات الجزائر السياحية”، التي تم إطلاقها رسميا الجمعة، تعتبر خطوة هامة في تجسيد مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالتحول الرقمي للإدارة العمومية.

وقال بن عبد الرحمان في كلمة له بمناسبة استلام إستراتيجية تسويق وجهة الجزائر، المنجزة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وإطلاق بوابة “مسارات الجزائر السياحية”، أن هذه البوابة الالكترونية تعد “خطوة هامة في تجسيد مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق أن بوابة مسارات الجزائر السياحية من خلال إنشاء بوابات حكومية تسمح بولوج أسرع إلى الخدمات العمومية التي تقدمها مختلف الإدارات”.

وبعد أن أشار إلى أن السياحة “تحتل حيزا في برنامج الحكومة القاضي بتنفيذ مخطط وجهة الجزائر وعصرنة القطاع”، أكد الوزير الأول أن “إنشاء بوابة إلكترونية لهذا الغرض سيفتح بلا ريب آفاقا واعدة لانتعاش السياحة”.

وأضاف أن إطلاق هذه البوابة يندرج في إطار “تجسيد التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعصرنة الإدارة العمومية وإنتاج محتويات رقمية وطنية عالية الجودة في إطار التحول الرقمي للإدارة العمومية”، وهو ما تعهدت به الحكومة –مثل ما قال- في مخطط عملها المصادق عليه أمام البرلمان في سبتمبر 2021، في شقه المتعلق بتطوير استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في تسيير مختلف النشاطات، والتي من ضمنها “استحداث مسارات سياحية موضوعاتية وتطوير منصة رقمية للخدمة العمومية في مجال السياحة”.

كما أكد أن بوابة مسارات الجزائر السياحية تعد “منتجا سياحيا في حد ذاته، حيث تختصر الطريق أمام السياح على اختلاف مشاربهم في اختيار الوجهة والمسار الذي يلائمهم، سواء من حيث الاهتمامات، أكانت ثقافية أو أثرية أو طبيعية أو دينية أو من حيث قدراتهم المادية أو اللوجستية، وهي بذلك نافذة مفتوحة للسائح حيثما كان ليتسنى له رسم مساره حسب إمكاناته، ما من شأنه تطوير السياحة الداخلية بالدرجة الأولى، والتي تختلف من قطاع إلى آخر وتتنوع من منطقة لأخرى”.

وأكد بن عبد الرحمان أن إطلاق هذه البوابة يندرج في إطار “برنامج رقمنة قطاع السياحة والصناعة التقليدية 2021-2024، والذي يقضي برقمنة كافة النشاطات والهياكل التابعة للقطاع بإنشاء 26 منصة إلكترونية وحلول رقمية وتصميم 58 موقعا الكترونيا محليا، بالإضافة إلى وضع نظام المعلومات الجغرافي لتسيير المناطق والمواقع والهياكل السياحية حيز التنفيذ”.