مساعدات إنسانية من البرلمان الجزائري للشعب الفلسطيني

تشمل 30 ألف وحدة من حليب الأطفال وأسرة وأفرشة طبية

قدم المجلس الشعبي الوطني، الاثنين بالبليدة، للهلال الأحمر الجزائري مساعدات إنسانية معتبرة للشعب الفلسطيني تضمنت كمية هامة من حليب الأطفال والأسرة الطبية، حسب ما كشف عنه رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.

وأوضح بوغالي في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على عملية تسليم هذه الحصة من المساعدات أن “الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس يوم 31 أكتوبر الماضي لمناصرة القضية الفلسطينية خلصت إلى جملة من المخرجات، من بينها الاتفاق على الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وتقديم مساعدات مادية للتخفيف من متاعب وآلام إخواننا بقطاع غزة”.

وأشار رئيس المجلس إلى أن هذه المساعدات تضمنت حصة هامة من حليب الأطفال تقدر بـ30 ألف وحدة وأسرّة وأفرشة طبية، لافتا إلى أن المجلس على تواصل مع الجهات التي هي على دراية باحتياجات الشعب الفلسطيني خاصة سكان قطاع غزة.

وأضاف أن هذه المساعدات الإنسانية هي “ثمرة تبرعات ومساهمات نواب المجلس وموظفيه”، مشيرا إلى أن هذه الدفعة الأولى ستتبع بأخرى مستقبلا في ظل “ارتفاع احتياجات إخواننا بفلسطين للتخفيف من آلامهم وتقديم الدعم والمساعدة لهم”.

من جهتها، أشادت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، بالهبة التضامنية الكبيرة التي أبان عنها الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة لمؤازرة الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم له، مبرزة أن المخازن التابعة لهذه الهيئة الإنسانية “تتوفر على نحو ألف طن من المساعدات المخصصة للشعب الفلسطيني”.

كما أكدت أن أبواب مخازن الهلال الأحمر الجزائري تبقى مفتوحة لاستقبال جميع المساعدات المخصصة للشعب الفلسطيني، مضيفة أن حجم المساعدات التي تم إرسالها منذ بداية العدوان على غزة قدرت بـ105 طن تضمنت مواد غذائية وأفرشة وأدوية.