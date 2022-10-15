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مساعدات سعودية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا

الشروق أونلاين
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مساعدات سعودية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا
أرشيف
ولي العهد السعودي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حصول بلاده على مساعدات من السعودية، قيمتها 400 مليون دولار، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة (واس).

ووفق ما ذكرته “واس” يوم السبت، فقد أجرى زيلينسكي اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عبّر فيه عن “شكره لتصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة ضمّ روسيا لأربع مناطق أوكرانية”.

كما أعرب زيلينسكي عن “شكره وتقديره لقرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار”.

من جهته، أوضح ولي العهد السعودي أن “تصويت المملكة لصالح القرار، ينبع من دعمها للالتزام بميثاق الأمم المتحدة وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحلّ النزاعات بالطرق السلمية”.

وجاء تقديم السعودية مساعدات مالية لأوكرانيا، بالتزامن مع اتهامات أمريكية للرياض بالانحياز إلى موسكو، على خلفية قرار مجموعة أوبك + خفض إنتاج النفط.

وعبّرت الرياض عن رفضها لهذه الاتهامات التي جاءت على لسان الرئيس الديمقراطي جو بايدن، مؤكدة أن قرار أوبك + يهدف إلى الحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية.

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