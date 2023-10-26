مساعدات صينية بقيمة 2 مليون دولار للفلسطينيين في قطاع غزة

قالت وكالة التعاون الدولي للتنمية الصينية يوم الخميس، إن الصين ستقدم مساعدات إنسانية قيمتها 15 مليون يوان، أو ما يعادل 2 مليون دولار، لسكان غزة.

وتشمل المساعدات الصينية مواد غذائية وأدوية، وتأتي في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني لليوم العشرين، على الفلسطينيين في القطاع.

وفي 17 أكتوبر الجاري، قررت الصين تقديم مساعدة عاجلة وفورية لدعم المدنيين الفلسطينيين في غزة بقيمة مليون دولار أمريكي. في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع.

كما قدّمت الصين دعما ماليا طارئا بقيمة مليون دولار أخرى، إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”. استجابة للاحتياجات الطارئة للوكالة في غزة.

وأعلن عن المساعدات الصينية للفلسطينيين في قطاع غزة، خلال لقاء بين السفير الصيني في فلسطين تسنغ جيشن، مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله.

وثمّن الوزير الفلسطيني بهذه المناسبة، “موقف الصين الدائم والثابت في دعم دولة فلسطين. وسعيها المستمر في المحافل الدولية إلى دعم إقامة الدولة الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.