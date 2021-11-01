مساعدات مالية وتقنية للمؤسسات الناشئة

يضمنها صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية

يضمن صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة عدة مساعدات مالية، خاصة من حيث دراسات الجدوى، إنشاء النموذج الأولي، التكوين والترويج، حسب ما جاء في قرار وزاري مشترك صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية.

ويحدد هذا القرار الموقع مؤخرا من قبل وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150- 302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة”، ووفقا لهذا النص، فإن الصندوق يتكفل بتمويل دراسات الجدوى كالمصاريف المتعلقة بدراسات الجدوى ذات الطابع التكنولوجي والاقتصادي، وتمويل تطوير خارطة العمل وكذلك تمويل المساعدات التقنية كالمصاريف المتعلقة باعتماد مراكز النمذجة والمصاريف المتعلقة باعتماد مركز قاعدة البيانات.

كما يأخذ الصندوق على عاتقه مصاريف تمويل التكاليف المتعلقة بإنشاء نموذج أولي كالتصور والمحاكاة وفحوص المصادقة على التصورات وإنجاز وفحص والمصادقة على النماذج الأولية لفائدة المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة المتحصلة على العلامات وكذلك اقتناء التجهيزات والمواد الأولية وبرامج معلوماتية بالإضافة إلى مصاريف مرافقة إنجاز الأشغال التقنية والمصاريف المتعلقة بالتجارب والتصديق والاعتماد والتقييس وتمويل النماذج الأولية لمشروع مبتكر.

وفيما يتعلق بالتكوين، يتكفل الصندوق بالمصاريف المتعلقة بتكوين المكونين والمصاريف المتعلقة بالتأطير المتخصص.

كما يتكفل بتمويل المصاريف المتعلقة بإيواء المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة “مؤسسة ناشئة”، وتلك المتعلقة بتحضين المشاريع المبتكرة المتحصلة على علامة “مشروع مبتكر”، بالإضافة إلى التكفل بمصاريف وضع برامج خاصة لإطلاق ودعم المؤسسات الناشئة بالشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين.

أما في مجال الترويج للمنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة، يأخذ الصندوق على عاتقه، على وجه الخصوص، كل ما له صلة بالمصاريف المتعلقة بتدخلات الخبراء لفائدة اللجنة المكلفة بمنح العلامة، والمصاريف المتعلقة بترقية وتمويل المؤسسات الناشئة المتحصلة على العلامات وكذلك مصاريف الإيداع على المستوى الوطني والدولي لبراءة الاختراع والعلامة، واستمرارها في فترة سريان علامة المؤسسات الناشئة وعلامة المشروع المبتكر.