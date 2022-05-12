-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مساعدة أمريكية للجزائر لحماية تراثها الثقافي من السرقة

الشروق أونلاين
  • 148
  • 0
مساعدة أمريكية للجزائر لحماية تراثها الثقافي من السرقة
ح.م
قطعة أثرية من معروضات قاعدة البيانات

في إطار مشروع لحماية التراث الثقافي الجزائري، تشرف منظمة غير حكومية أمريكية، على قاعدة بيانات على الانترنت، تحتوي على صور للممتلكات الثقافية المعرّضة للسرقة والتهريب.

ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الثقافة والفنون، وسفارة الولايات المتحدة بالجزائر. مع المنظمة غير الحكومية المتخصّصة في الآثار “The Antiquities Coalition”.

وتتمثل قاعدة البيانات هذه، في مستودع رقمي “يهدف إلى إبراز تعدّد وتنوع التراث الثقافي الذي تتمتّع به الجزائر”.

وتحتوي قاعدة البيانات التي يمكن زيارته عبر الرابط التالي، على عيّنات من الممتلكات الثقافية الجزائرية “الأكثر عرضة للتهريب”.

مقالات ذات صلة
مفتشة بوزارة التربية: هذه هي تعليمات بلعابد حول مواضيع البكالوريا والتعليم المتوسط

مفتشة بوزارة التربية: هذه هي تعليمات بلعابد حول مواضيع البكالوريا والتعليم المتوسط

كورونا في الجزائر: تسجيل إصابتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

كورونا في الجزائر: تسجيل إصابتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

بريد الجزائر: تسديد فواتير الهاتف الثابت والانترنت عبر “بريدي موب” أصبح ممكناً

بريد الجزائر: تسديد فواتير الهاتف الثابت والانترنت عبر “بريدي موب” أصبح ممكناً

لعمامرة يستقبل وزيرة الخارجية البوسنية

لعمامرة يستقبل وزيرة الخارجية البوسنية

درار: حذار.. المناعة المكتسبة ضد الكوفيد لن تتعد 6 أشهر

درار: حذار.. المناعة المكتسبة ضد الكوفيد لن تتعد 6 أشهر

الرئيس تبون قدرُ الجزائر اليوم وجامع شملها

الرئيس تبون قدرُ الجزائر اليوم وجامع شملها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد