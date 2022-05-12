مساعدة أمريكية للجزائر لحماية تراثها الثقافي من السرقة

في إطار مشروع لحماية التراث الثقافي الجزائري، تشرف منظمة غير حكومية أمريكية، على قاعدة بيانات على الانترنت، تحتوي على صور للممتلكات الثقافية المعرّضة للسرقة والتهريب.

ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الثقافة والفنون، وسفارة الولايات المتحدة بالجزائر. مع المنظمة غير الحكومية المتخصّصة في الآثار “The Antiquities Coalition”.

وتتمثل قاعدة البيانات هذه، في مستودع رقمي “يهدف إلى إبراز تعدّد وتنوع التراث الثقافي الذي تتمتّع به الجزائر”.

وتحتوي قاعدة البيانات التي يمكن زيارته عبر الرابط التالي، على عيّنات من الممتلكات الثقافية الجزائرية “الأكثر عرضة للتهريب”.