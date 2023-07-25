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الجزائر

مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلّفة بالمنظمات الدولية في الجزائر

الشروق أونلاين
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مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلّفة بالمنظمات الدولية في الجزائر
ح.م
الوزير عطاف مع المساعدة الأمريكية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الثلاثاء، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلّفة بالمنظمات الدولية ميشيل سيسون، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأعربت سيسون في مستهلّ اللقاء عن تعازيها الخالصة للجزائر، باسم الحكومة الأمريكية، على إثر الحرائق المأساوية التي ألمت ببعض ولايات الوطن.

وحسب ما جاء في بيان للخارجية، فقد تركزت المحادثات بين الطرفين حول “آفاق تعزيز التنسيق بين البلدين في مختلف المنظمات والهيئات الدولية، على غرار مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن”.

“كما تم استعراض أولويات المرشحة الأمريكية لعضوية محكمة العدل الدولية، سارة كليفلاند. تحسباً للانتخابات المزمع إجراؤها يوم 9 نوفمبر المقبل بالأمم المتحدة”، يضيف البيان.

قريبا.. وزير الخارجية الجزائري يزور واشنطن 

وتحضيراً للزيارة التي سيقوم بها الوزير أحمد عطاف قريباً إلى واشنطن، تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأزمات في كل من ليبيا ومالي والسودان ومنطقة الساحل الصحراوي. إلى جانب قضيتي الصحراء الغربية وفلسطين.

وفي هذا السياق، أعربت المسؤولة الأمريكية عن “تقدير واشنطن ودعمها للجهود التي تبذلها الجزائر من أجل نشر الاستقرار والتنمية في جوارها الإقليمي، وعلى الصعيد القاري”.

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