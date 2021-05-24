مساعدو ومشرفو التربية يقررون مقاطعة الامتحان المهني للترقية

بداعي قلة المناصب المالية التي لا تكفي لتغطية العملية

أعلنت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين مقاطعة الامتحان المهني المزمع إجرائه يوم 10 جويلية المقبل لترقية مستخدمي التربية إلى الرتب الإدارية العليا، جراء قلة المناصب المالية المخصصة للعملية. بالمقابل قررت النقابات المستقلة الـ14 مقاطعة كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بنهاية السنة الدراسية من ملء للكشوف وتسليم النتائج للإدارة.

وبررت النقابة في بيان صدر لها، الإثنين، مقاطعتها للامتحان المهني الداخلي موقفها بقلة المناصب المالية المخصصة للعملية، وهو ما اعتبرته استفزازا للمساعدين والمشرفين التربويين، ويتعلق الامتحان بالترقية من رتبة مساعد رئيس للتربية إلى رتبة مشرف التربية ومن رتبة مشرف التربية إلى رتبة مشرف رئيس للتربية، و ضافت بأن المقاطعة ستدعم بوقفة احتجاجية سيحدد مكانها وتاريخها في الوقت المناسب.

وجددت النقابة تأكيدها على أن قرارات الوزارة الوصية لم تلب الحد الأدنى من الحقوق المهنية في الترقية إلى الرتب الأعلى، وذلك بإدراج عدد زهيد وقليل جدا من المناصب المالية، لا تمثل وفي أحسن التقديرات ما مقداره 3 بالمائة من الذين يحق لهم الترقية إلى الرتب الأعلى. كما أنه لم يتم منح بعض الولايات أي مناصب، على غرار تندوف، الأغواط، سوق أهراس، فيما شددت على أن ذلك يشير إلى تقصير واضح في عمل المخططات السنوية لتسير الموارد البشرية التي تنجزها مصالح مديريات التربية للولايات المختصة.

ووجهت النقابة نداء مستعجلا للقائمين على الوزارة، تدعوهم من خلالها إلى التسوية النّهائية لملف منتسبي الرتب الآيلة للزوال، مساعد ومساعد رئيس للتربية، وتمكينهم من رتبة مشرف التربية، حيث أن عددهم ضئيل على المستوى الوطني.