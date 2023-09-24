مساعد مدرب اتحاد العاصمة يعلّق على التعادل مع الفتح المغربي

قال مساعد مدرب اتحاد العاصمة فريد زميتي، إن نادي “سوسطارة” تنقل إلى المغرب بنية الفوز، وتمكن من تحقيق التعادل الذي يعد نتيجة إيجابية.

وأضاف زميتي في تصريحات للصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة: “مازالت هناك مباراة أخرى في الجزائر وسنعمل على التأهل إلى دور المجموعات”.

وتابع مساعد مدرب الاتحاد: “كنا على دراية بأن المباراة ستكون صعبة أمام فريق يلعب الأدوار الأولى في البطولة المغربية، ولا يخفى عليكم أننا لعبنا مؤخرا نهائي السوبر، ومع سفرية السعودية، شعرنا بأن اللاعبين عانوا نوعا ما من التعب”.