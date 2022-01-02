مساعي لتصنيف الشعر الملحون ويناير في قائمة التراث العالمي

كشف الهاشمي عصاد الأمين العام للمحافظة السامية للامازيغية أن هناك مساعي قائمة بالتعاون والتنسيق مع قطاع الثقافة لتقديم ملف عيد يناير والشعر الشعبي لمنظمة اليونسكو قصد تقديمه للتصنيف في قائمة التراث العالمي

وقال عصاد على هامش ندوة صحفية عقدها الأحد بمقر الإذاعة الوطنية لتقديم برنامج الاحتفالات الرسمية برأس السنة الامازيغية أن تثمين التراث الوطني هو مهمة جميع الفاعلين .

وأضاف المتحدث انه حان الوقت لتثمين تراثنا بطريقة جديا وفاعلة في ظل استمرار محاولات طمس وسرقة هذا التراث حيث أشار عصاد إلى لقاءه الأخير مع وزيرة الثقافة وفاء شعلال و الذي أسفر عن تسطير أجندة تعاون بين الهيئتين في جانب تفعيل و الترويج لتراث المادي و غير المادي. و أشار المتحدث إلى أن المحافظة سبق و قدمت اقتراح تقديم يناير لليونسكو لكن ثمة من اعتبر هذا الاقتراح تدخلا في صلاحيات وزارة الثقافة في وقت سابق.

وكشف عصاد في ذات السياق أن المحافظة عقدت اتفاقيات شراكة مع مراكز بحث اسبانية لتقاسم جزء من الأرشيف المتعلق بالتراث إلى جانب مراكز بحث فرنسية في الإطار ذاته وقال المتحدث أن هذه الاتفاقيات ستسمح للجزائر الدفاع عن تراثها في المحافل الدولية شكل أفضل مؤكدا أن الجزائر رائدة في المنطقة في مجال إقرار تثمين و ترقية اللغة الامازيغية سواء في المجال التعليمي أو الإعلامي أو من ناحية الترسانة القانونية المؤسساتية قائلا” نحن نشتغل بدون ضجيج ممكن و لكننا نعمل في إطار مؤسسات و إمكانيات الدولة في صميم تثمين كل ما له علاقة بتراثنا و هويتنا و ثقافتنا.

من جهة أخرى عرض الهامس عصاد مفردات الاحتفالات الرسمية بعيد يناير و الذي تحتضنه تمنراست حيث سطرت المحافظة برنامجا ثريا يجمع بين المحاضرات الموائد المستديرة و معارض التراث و الكتب اضافة إلى عروض حية للتراث المحلي

وأشار الأمين العام للمحافظة إلى أن اختيار تمنراست هذه السنة لتوزيع جائزة رئيس الجمهورية للثقافة والأدب الامازيغي يحمل مغزى كبير لتعزيز اللحمة الوطنية و تكريس الحق الثقافي في أحقية باقي ولايات الوطن في احتضان حدث كبير خارج العاصمة .

للإشارة ستعرف التظاهرة التي تعقد تحت شعار” توماست د تموقاست” التي تعني الهوية و التلاقي” في اللغة المحلية مشاركة الفرقة النحاسية للحرس الجمهوري و العديد من الجمعيات المحلية وستعرف تقديم 8 محاضرات و عرض 27 إصدار جديد للمحافظة زيادة على عديد النشاطات التي تقدمها بالشراكة مع جمعيات و فعاليات مدنية محلية .