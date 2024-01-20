مساع للنهوض بالهندسة المعمارية والمحيط المبني

عن طريق تعديل النصوص المؤطرة لهذه المهنة بالجزائر

أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، حسان مالكية، أن مراجعة النصوص المؤطرة لمهنة الهندسة المعمارية ضرورة أملتها مستجدات السنوات الأخيرة وعلى رأسها دستور 2020، مشيرا إلى أن الهيئة مطالبة بمسايرة قوانينها وتنقيحها وتكملة النقائص فيها وفق ما تضمنه الدستور الحالي.

وأكد مالكية في كلمته الافتتاحية للقاء الجهوي التحضيري للمؤتمر الوطني العادي بعنابة، أن التعليمات البناءة الصادرة عن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، لمدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء عبر الوطن، الحاثة إياهم على العمل مع المجالس المحلية لهيئة المهندسين المعماريين للرقي بالهندسة المعمارية والمحيط المبني والتي هي مسؤولية مشتركة بينهم، تأتي تذكيرا وتأكيدا على أهمية مهنة الهندسة المعمارية في خدمتها للمنفعة العامة وللمواطن الذي جعله رئيس الجمهورية مرتكز برنامجه.

وتناقش خلال المؤتمر، عديد النصوص القانونية المعدلة وأخرى المستحدثة على غرار بعض بنود النظام الداخلي للهيئة والإطار التعاقدي للإنتاج المعماري، وكذا التدريب وتربصات المعماريين المتخرجين الجدد، بالإضافة إلى قانون أخلاقيات مهنة الهندسة المعمارية.

اللقاء احتضنته مدينة عنابة، نهاية الأسبوع الماضي، وشارك فيه أعضاء المجلس الوطني والمجالس المحلية لولايات الشرق الجزائري، على غرار عنابة، الطارف، سوق أهراس، قسنطينة، ڨالمة، جيجل، سكيكدة، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة، سطيف، برج بوعريريج، ميلة، إضافة إلى مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء وممثلين عنهم للولايات المذكورة.

ومن المرتقب، أن ينظم لقاءان آخران في كل من وادي سوف والجزائر العاصمة، على أن تختتم بمؤتمر وطني جامع يحضره ما يقارب الـ700 عضو من المجالس المحلية للولايات الـ58.