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مسافرة تتعرض للدغة عقرب في الجو

جواهر الشروق
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مسافرة تتعرض للدغة عقرب في الجو
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تعبيرية

تعرّضت مسافرة على متن الخطوط الجوية الهندية للدغة عقرب، أثناء رحلة من مدينة ناجبور إلى مومباي، حسب بيان للشركة.

وقالت صحف هندية إن الشركة وصفت ما حصل بـ”الحادثة النادرة للغاية والمؤسفة”.

وأوضحت إنها واجهت في السابق حالات لجرذان أو طيور على متن رحلاتها، لكن في هذه الحادثة النادرة كان هناك “عقرب مسافر”.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية لـ “آسيان نيوز”: “عند الهبوط، تم علاج الراكبة في المستشفى، رافق مسؤولونا الراكبة وقدموا كل الدعم لها”.

بعد الهبوط في مومباي، أجرى المسؤولون بحثا على الطائرة بأكملها، وفي النهاية حددوا مكان العقرب.

وقالت شركة الطيران إنه تم بعد ذلك تدخين الطائرة بالكامل وفقا للبروتوكول.

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