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الجزائر

مسافرون تونسيون يعبّرون عن ارتياحهم لقرار الرئيس تبون بشأن المعابر البريّة

الشروق أونلاين
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مسافرون تونسيون يعبّرون عن ارتياحهم لقرار الرئيس تبون بشأن المعابر البريّة
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تسير حركة عبور المسافرين على مستوى المركز الحدودي بين الجزائر وتونس بأم الطبول بصفة “عادية”، حسب ما نقلته الإذاعة العمومية مساء السبت.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر مساء الجمعة، بعدم عرقلة دخول المواطنين التونسيين إلى التراب الجزائري عبر المعابر البريّة بين البلدين.

ونقلت إذاعة الجزائر ارتياح المسافرين التونسيين لظروف “الاستقبال الحسن، وتسهيل إجراءات العبور” بمعبر أم الطبول، مثمّنين  “قرار الرئيس الجزائري”.

وعبّر مسافرون عبر المعبر الحدودي البرّي عن “استحسانهم للتسهيلات المقدّمة لهم أثناء عبورهم للمراكز الحدودية. حيث جرت عملية تنقلهم ودخولهم إلى الجزائر في ظروف عادية”، يقول المصدر.

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