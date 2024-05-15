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اقتصاد
المدير المركزي بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية عز الدين كالي

مساهمات الصناعات التقليدية في الناتج المحلي بلغت 360 مليار دينار

الشروق أونلاين
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مساهمات الصناعات التقليدية في الناتج المحلي بلغت 360 مليار دينار

 قال المدير المركزي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية عز الدين كالي، إن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الخام الجزائري، بلغت 360 مليار دينار، أي ما يعادل 3.9% من إجمالي الناتج المحلي الخام الجزائري.

وكشف المتحدّث خلال نزوله ضيفا على القناة الاذاعية الاولى، اليوم الأربعاء، عن إحصاء 451.957 حرفيا يمارسون أزيد من 300 نشاطا حرفيا في الجزائر، ما يدل على أن قطاع الصناعات التقليدية أصبح مساهما في رفع الطاقة التشغيلية لسوق العمل.

وفي إطار رفع القدرات التشغيلية في الجزائر وتطوير الاقتصاد الوطني الجزائري، أكد عز الدين كالي، على وجود مساع حثيثة لإعادة إحياء 67 نشاطا حرفيا تقليديا في طريقه للزوال على غرار الصناعات النحاسية وصناعة السلال من مادة الدوم وكذا صناعة الزرابي التقليدية والشبيكة اليدوية، قائلا إن الجهود لإعادة بعث هذه الحرف تجرى بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والفنون ووزارة التكوين والتعليم المهنيين.

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