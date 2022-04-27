مساهمة الملحن الأذربيجاني رؤوف حاجييف في التربية الموسيقية وتدريب الموسيقيين الجزائريين

يتم الاحتفال بالذكرى المئوية للملحن الأذربيجاني رؤوف حاجييف الذي ساهم في التربية الموسيقية وتدريب الموسيقيين الوطنيين بالجزائر.

تكتمل الذكرى المئوية لميلاد الملحن الأذربيجاني البارز فنان الشعب لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رؤوف سلطان أوغلو حاجييف في ماي 2022، يتمتع رؤوف حاجييف بمكانة خاصة في تاريخ الثقافة الموسيقية لأذربيجان كفنان ذو لوحة إبداعية ملونة.

اشتهر الملحن الذي ألف العديد من الأعمال القيمة في مختلف الأنواع بما في ذلك السمفونيات والخطابات والكانتات بشكل خاص بأوبريتاته الناجحة.

تم تضمين الأغاني الوطنية التي أنشأها رؤوف حاجييف في مزيج من الدوافع الوطنية والأسلوب الحديث في ذخيرة فناني الأداء المشهورين ولعبت دورًا مهمًا في تطوير نوع الأغاني الأذربيجانية. تنعكس الصفات الفنية العالية لفنه أيضًا في الموسيقى التي ألفها للأفلام والعروض المسرحية. شارك رؤوف حاجييف عن كثب في الحياة الثقافية للجمهورية وكان معروفًا بأنشطته العامة المثمرة.

وقع فخامة رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف على أمر يأخذ في الاعتبار الخدمات الجديرة بالثناء للملحن البارز رؤوف حاجييف في تطوير الثقافة الموسيقية في أذربيجان.

في هذا الصدد سيتم وضع وتنفيذ خطة عمل مخصصة للذكرى المئوية للملحن في أذربيجان وخارجها.

ولد الملحن رؤوف حاجييف فنان الشعب لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وأذربيجان في 15 مايو 1922 في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، حظيت مسرحياته للبيانو “تارانتيلاTarantila” “داغستان”daghistan، “لازجيهانجي”Lezgihangiبتقدير كبير من قبل الملحن العظيم الأذربيجاني عزير حاجيبايلي، وبعد عام ونصف من العمل معه قام رؤوف حاجييف بتأليف العديد من الأغاني. ومن بين هؤلاء جلب له”Samurسامور “و”Mingachevirمينقاشوفير” و”ganjlikmarsheجانجليكمارشو”شهرة. “حبيبي” “أذربيجان” “الأغنية الغنائية” “الربيع قادم” “المدينة المفضلة” “أغنية عن باكو” “ليلى” “أحجار الزيت” “جيران” وهلم جرا. كتب موسيقى ل 15 فيلما.

وهناك الكثير من المقطوعات الموسيقية في كل فيلم. دعونا نتذكر بعضها: “أين أحمد” “سأرقص” “سر القلعة” “زحف الظلال” “الحجارة السوداء”وهلم جرا. تتميز الموسيقى في هذه الأفلام بالتجسيد الكامل للصور الإخلاص اللحن الجميل التنسيق الشفاف. عرض أوبرا رؤوف حاجييف الأول في موسكو “روميو جاري(فيلم 1963)”. سبق عرض هذا العمل في مدينة باكو تحت اسم “الجيران”.

إحدى أوبرات رؤوف حاجييف المثيرة للاهتمام هي “حبي – كوبا”، المسرحية بتكليف من مسرح أوبريت موسكو. ومن أشهر الأعمال المسرحية التي قام بها رؤوف حاجييف”الفعل الرابع” و “أسير القوقاز” و “أمي سأتزوج” و “على مفترق طرق”، آخر أوبريت رؤوف حاجييف هي “أوردان بردان” وهو مخصص للاحتفال بمرور 100 عام على الملحن العظيم الأذربيجاني عزير حاجبايلي.

في أواخر الستينيات بدأ العمل بشكل مكثف في نوع الباليه. نتيجة لذلك قام رؤوف حاجييفأولاً بتأليف منمنمتين صغيرتين للرقص”لازجيهانجي”Lezgihangi و “يالليYalli”.

في عام 1971 ذهب ر. حاجييف للعمل في الخارج بناء على طلب وزارة الثقافة وترأس مجموعة ثقافية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

كان الغرض الرئيسي من هذه المجموعة هو المساعدة في تعليم الموسيقى وتدريب الموسيقيين الجزائريين الوطنيين في الجزائر، في هذا الصدد عمل ر. حاجييف وزملاؤه كمدرسين في كل من المعهد الوطني الجزائري ومدرسة الموسيقى التي افتتحت حديثًا في مدينة بودواو ولاية بومرداس.

هنا قام بتأليف باليه بعنوان “الثورات الثلاث” بناء على طلب وزارة الثقافة الجزائرية. واستقبل الجمهور الجزائري هذا الباليه بتعاطف كبير، يتحدث الكتاب عن تحرير الشعب الجزائري من العبودية وبناء حياة جديدة، مستوحى من نجاح الباليه الأول كرّس حاجييف لاحقًا باليهيه “Flame” و “Freedom” لموضوع الثورة، يحكي الباليه عن نضال الشعب الجزائري من أجل الاستقلال.