مسبوق يقتل جاره بعد منعه من الاعتداء على قاصر!

وجه له طعنات مميتة بمقص

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق شاب يدعى “ع.هشام” مسبوق قضائيا، يتواجد رهن الحبس المؤقت عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وذلك على خلفية تورطه في جريمة قتل راح ضحيتها إبن حيه بواسطة “مقص”، حين وجه له طعنات مميتة على مستوى عضلة القلب بسبب مناوشات نشبت بينهما.

ملابسات القضية تعود لتاريخ أكتوبر 2020 بعد ما استقلبت مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى “سليم زميرلي” في الحراش شابا مصابا بجروح خطيرة نتيجة طعنات تلقاها بواسطة أداة حادة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلى المستشفى، حيث كشف تقرير الخبرة الطبية بعد معاينة الجثة أن الضحية تعرض لطعنة بواسطة سلاح أبيض على مستوى القلب وخدوش على مستوى الوجه، واستنادا لذلك، تحركت مصالح الأمن في إطار تحقيقات موسعة حول الحادثة انتهت بتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة فرار بمنطقة الشراربة ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 26 سنة يدعى “ع.هشام” يعمل في مجال صيانة الأجهزة الكهربائية.

واعتبر النائب العام خلال مرافعته أن دوافع الجريمة كانت إظهار المتهم لقوته والتباهي بها أمام أبناء حيه وأزهق روح الضحية بدم بارد انتقاما منه، والتمس توقيع عقوبة الإعدام في حقه قبل توقيع المحكمة للحكم السالف ذكره أثناء المداولة القانونية في الملف.