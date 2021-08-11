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الجزائر
انتقاما من شقيقه!

“مسبوق” يلاحق طفلا قاصرا ويهدده بالقتل

مريم. ز
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“مسبوق” يلاحق طفلا قاصرا ويهدده بالقتل
أرشيف

استجوبت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، شابا في العقد الثاني من العمر، مسبوقا قضائيا في عدة ملفات ولم تمض أيام عن مغادرته المؤسسة العقابية وإطلاق سراحه، ليتم توقيفه مجددا بعد قيامه بتهديد طفل قاصر لا يتجاوز سنه 13 سنة، بالقتل وذبح والده انتقاما من شقيقه الذي اعتبره سببا في دخوله السجن سابقا بعد التبليغ عنه لمحاولة الاعتداء عليه، وضبط كمية من الأقراص المهلوسة من نوع “الصاروخ” كانت بحوزته أثناء تفتيشه.

وبمثول المدعو “ع.فيصل” للمحاكمة التي جرت عبر السكايب، فند التصريحات التي جاءت على لسان الضحية وتحجج خلال رده على أسئلة المحكمة بأن القضية كيدية من قبل القاصر ووالده، رغبة في التخلص منه مجددا والزج به بالسجن، خاصة أن شقيق القاصر كان سببا سابقا في سجنه بعدما اتهمه بسرقته والاعتداء عليه داخل عربة الترامواي.

غير أن والد الضحية قدم لهيئة المحكمة أحكاما قضائية تثبت إدانة المتهم سابقا بسبب اعتدائه على ابنه الثاني وعمره حينها 16 سنة، وتمت إدانته بـ6 أشهر مع وقف التنفيذ وخرج بعد قضاء مدة شهر رهن الحبس المؤقت وأن مصالح الدرك الوطني أوقفته بعدها وبحوزته سيف وتمت إدانته بعامين حبسا نافذا، وبعد 5 أيام من انقضاء عقوبته عاد مجددا لمضايقة أولاده، حيث طالب الضحية بالحماية من المحكمة، ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج مع المصادرة في الملف الأول، وتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 20 ألف دج في الملف الثاني.

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