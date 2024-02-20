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اقتصاد
السفير "يلماز" أشاد بالطابع الاستثنائي للعلاقات بين البلدين

مستثمرون أتراك مهتمون بالاستثمار الفلاحي في الجزائر

ق. و
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مستثمرون أتراك مهتمون بالاستثمار الفلاحي في الجزائر
ح.م

أشاد سفير جمهورية تركيا لدى الجزائر محمد مجاهد كوتشوك يلماز، الثلاثاء، بولاية غرداية بالطابع الاستثنائي للعلاقات التي تجمع بين الجزائر وتركيا، مبرزا بأن البلدين يربطهما تاريخ كبير مشترك.
وأوضح الدبلوماسي التركي على هامش اختتام أشغال دورة تكوينية طبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (فوريم) بدعم من الوكالة التركية للتعاون والتنمية (تيكا) أن “العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين ما انفكت تتعزز”.
وأكد السفير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن علاقات الصداقة التي تجمع بلاده والجزائر مدعوة أن تتعزز أكثر في الميدان في شتى المجالات لاسيما منها مجال الفلاحة بالجنوب الجزائري.
وأشار ذات الدبلوماسي في هذا الصدد إلى أن عديد المستثمرين والشركات التركية مهتمة بالاستثمار في الجزائر لاسيما في مجال الفلاحة واستحداث فرص للعمل أيضا وتبادل الخبرات والمهارات للرفع من الإنتاج والإنتاجية”.
كما أبرز سفير تركيا لدى الجزائر أهمية الدعم الذي تقدمه الوكالة التركية للتعاون (تيكا) للجزائر، قبل أن يعلن عن إمكانية تطوير التبادلات وإعداد مشاريع مع ولاية غرداية.

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