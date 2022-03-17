مستثمرون إيطاليون قريبا في الجزائر.. لاستكشاف الفرص السياحية

سيتمّ تنظيم رحلة استكشافية لعدد من المتعاملين السياحيين والاقتصاديين الإيطاليين إلى الجزائر. للتعرّف على المقومات السياحية التي تزخر بها البلاد. حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

جاء ذلك في خلال استقبال الوزير ياسين حمادي لسفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بوغلييسي. لدراسة “سبل و فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة”.

وقد استعرض الوزير، حسب البيان، “فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في القطاع، مبرزا المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية لترقية القطاع السياحي في الجزائر. لا سيما في مجال الاستثمار السياحي والتكوين السياحي والفندقي”.

كما أشار حمادي إلى “أهمية إتمام إعداد مشروع مذكرة التفاهم في المجال السياحي بين البلدين”، قبل أن يكشف عن “تنظيم رحلة استكشافية للمتعاملين السياحيين والاقتصاديين الايطاليين في أقرب الآجال، للتعريف بالمقوّمات السياحية التي تزخر بها الجزائر. خاصة في السياحة الصحراوية والسياحة الثقافية”.

من جهته، عبّر السفير الإيطالي عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. مشيدا بالمقوّمات الهائلة التي تزخر بها الجزائر، “والتي تؤهلها لتكون وجهة سياحية رائدة”.