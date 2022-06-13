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اقتصاد
شركة لإنتاج الألبان من أبرز المشاريع المطروحة

مستثمرون قطريون في الجزائر ومجلس أعمال منتظر

إيمان كيموش
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مستثمرون قطريون في الجزائر ومجلس أعمال منتظر
أرشيف

ينعقد الثلاثاء بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال مجلس الأعمال الجزائري القطري، بحضور وفد عن رابطة الأعمال القطريين، برئاسة رئيسها فيصل بن قاسم آل ثاني والسفير القطري، في حين سيمثل رجال الأعمال الجزائريين، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى، مع وفد هام من البلدين، وبحضور ممثلي الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

ووفقا لما علمته “الشروق”، يُفترض أن ينعقد الثلاثاء مجلس الأعمال الجزائري القطري بحضور رجال أعمال البلدين في لقاء خاص لمناقشة ملفات الشراكة المنتظرة على كافة الأصعدة، على قاعدة رابح ـ رابح، ويأتي ذلك تزامنا مع مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وتمهيدا لتعديلات واسعة على القوانين المؤطرة للمشاريع مستقبلا في الجزائر، وفي ظل تقارب هام بين الجزائر والدوحة، ترجمتها الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى قطر، قبل بضعة أشهر.

ومن أهم المشاريع التي يرتقب مناقشتها خلال اجتماع مجلس الأعمال الجزائري القطري، صفقة أولى من نوعها لشركة إنتاج الألبان ومشتقاتها عالية الجودة “بلدنا” القطرية التي يرتقب أن تستفيد من مشروع خاص بولايات الجنوب الجزائري لإنتاج الحليب عالي الجودة والمساهمة في حل الأزمة التي تشهدها السوق الوطنية منذ سنوات، حيث تم الحديث في الماضي عن قدوم شركة “المراعي” السعودية للاستثمار في الجزائر، إلا أن هذا المشروع لم ير النور لحد الساعة.

وأثمرت زيارة الرئيس تبون إلى دولة قطر شهر فيفري المنصرم، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إذ سبق وأن أكّد بيان سابق لرئاسة الجمهورية أن تلك الزيارة تندرج في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ودفع أطر التعاون الثنائي.

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