مستجدات الحالة الصحية للأسطورة بيليه

أكد تقرير طبي تحسن الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، لكن دون تقديم توقعات حول توقيت خروجه من المستشفى.

وقال الطاقم الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو: “تتواصل حالة المريض في التحسن، وخاصة فيما يتعلق بالعدوى التنفسية”.

وأضاف الطاقم الطبي إن بيليه يبقى مقيما في غرفة عادية وواعيا مع استقرار العلامات الحيوية.

وختم: “حتى الآن لا يوجد توقع بشأن توقيت مغادرته المستشفى”.

ويصارع بيليه البالغ من العمر 82 عاما للتعافي من ورم في القولون منذ سبتمبر2021، ودخل المستشفى في 29 نوفمبر الماضي، لإعادة تقييم علاجه، كما خضع للعلاج من عدوى تنفسية بعد دخوله المستشفى أيضا.