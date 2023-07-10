مستجدات ملف انتقال محرز إلى الأهلي السعودي

أكدت تقارير إعلامية أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أجلت حسم ملف انتقال الدولي الجزائري رياض محرز، إلى الأهلي السعودي.

وقالت قناة “الكأس” القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن إدارة مانشستر سيتي أجلت حسم انتقال محرز، إلى غاية معرفة القرار النهائي للمدرب غوارديولا، بشأن استمرار اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا مع الفريق من عدمه.

ويسعى نادي الهلال السعودي للتعاقد مع اللاعب البرتغالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

مصادر للكاس: آجلت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي حسم انتقال الجزائري #رياض_محرز لصفوف #الأهلي السعودي حتى معرفة القرار الفني النهائي للمدرب الأسباني بيب #جوارديولا في استمرار اللاعب البرتغالي #برناردو_سيلفا مع الفريق من عدمه #قنوات_الكاس pic.twitter.com/iYMdGfkGVQ — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 9, 2023

وأضافت قناة الكأس بأن النادي الإنجليزي سيطالب برسوم مرتفعة للغاية من أجل التنازل عن نجمه للهلال السعودي.

ويريد الأهلي السعودي حسم ملف انتقال رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني، بعد تعاقده مؤخرا مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، والحارس السينغالي ميندي.