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رياضة

مستجدات ملف انتقال محرز إلى الأهلي السعودي

عمر سلامي
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مستجدات ملف انتقال محرز إلى الأهلي السعودي
أرشيف
رياض محرز

أكدت تقارير إعلامية أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أجلت حسم ملف انتقال الدولي الجزائري رياض محرز، إلى الأهلي السعودي.
وقالت قناة “الكأس” القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن إدارة مانشستر سيتي أجلت حسم انتقال محرز، إلى غاية معرفة القرار النهائي للمدرب غوارديولا، بشأن استمرار اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا مع الفريق من عدمه.

ويسعى نادي الهلال السعودي للتعاقد مع اللاعب البرتغالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت قناة الكأس بأن النادي الإنجليزي سيطالب برسوم مرتفعة للغاية من أجل التنازل عن نجمه للهلال السعودي.

ويريد الأهلي السعودي حسم ملف انتقال رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني، بعد تعاقده مؤخرا مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، والحارس السينغالي ميندي.

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