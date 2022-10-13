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رياضة

مستجدّات المباراة الإفريقية للساورة

علي بهلولي
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مستجدّات المباراة الإفريقية للساورة
الأرشيف
أنصار فريق شبيبة الساورة.

أعلنت إدارة نادي شبيبة الساورة، الخميس، عن المعطيات الجديدة لِمباراة فريقها الكروي والضيف نادي غانيوا الإيفواري.

وسيحتضن ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف أطوار هذه المباراة، السبت المقبل انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.

وهذا ووصل لاعبو شبيبة الساورة صباح الخميس إلى عاصمة الهضاب العليا، فيما حلّ وفد نادي غانيوا الإيفواري بِبلادنا الثلاثاء الماضي.

ليس بِوهران

طرأ جديد سهرة الأربعاء، بِخصوص ملعب مباراة فريق شبيبة الساورة والضيف نادي غانيوا الإيفواري.

وكان يُفترض أن يحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران هذه المباراة سهرة السبت المقبل، لِحساب إياب الدور الثاني من عمر منافسة كأس “الكاف”.

واستلمت إدارة نادي شبيبة الساورة رسالة من “الكاف”، تُطالب فيها بِضرورة نقل المباراة إلى ملعب سطيف أو الرويبة.

ووجّهت “الكاف” الرسالة ذاتها إلى الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، واللجنة الوطنية لِتنظيم “شان” 2023.

وفسّرت “الكاف” القرار بِكون الملعب الجديد لِوهران سيستضيف فعّاليات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، بعد 3 أشهر من الآن، وينبغي صيانته حتى لا يتدهور بساطه الطبيعي.

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التعليقات
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  • ناقل

    أنا تقريبا مصدوم، كيف تسمح الكاف لنفسها بالتدخل في الشؤون التنظيمية للإتحاد الجزائري لكرة القدم، هاد قرار أم طلب !!!؟؟؟

    1
  • لحسن مبارك

    هل مباراة الساورة هي التي ستضر بالملعب؟

    0

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