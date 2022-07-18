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مستحقّات سونلغاز لدى المواطنين “تضاعفت” 4 مرات في فترة كورونا

الشروق أونلاين
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مستحقّات سونلغاز لدى المواطنين “تضاعفت” 4 مرات في فترة كورونا
أرشيف
سونلغاز

تضاعفت مستحقّات سونلغاز لدى المواطنين 4 مرات منذ بداية تفشّي وباء كورونا، لتصل إلى 214 مليار دينار، بسبب تجميد تحصيل الديون، في إطار سياسة التضامن مع المواطن.

وحسب ما أكده الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، فقد كانت قيمة مستحقات المجمّع العمومي في حدود 60 مليار دينار قبل الوباء، لتبلغ 214 مليار دينار في غضون سنتين.

وأضاف عجال:”بفضل عمليات التحصيل عقب سنتين من التضامن مع المواطن، في خلال الأزمة الصحية، نجحت مصالح المجمّع في تقليص قيمة مستحقاتها لدى المواطنين إلى 140 مليار دينار”.

وتابع يقول:”نعوّل على وسائل الإعلام لتحسيس المواطن بأهمية دفع مستحقاته، لتمكين المجمّع من استعادة استقراره المالي، و الاستمرار في إنجاز مشاريعه”.

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