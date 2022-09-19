مستخدمون لهاتف “آيفون 14” يشتكون من هذه المشاكل (فيديو)

اشتكى مستخدمون لهاتف “آيفون 14” الجديد، الذي تم الإعلان عنه في 7 سبتمبر الجاري من اهتزاز في عدسة الكاميرا.

وبحسب ما نقل موقع “ذا فيرج” عن موقع “9to5Mac” فقد نشر مستخدمون مقاطع فيديو أظهرت اهتزاز الكاميرا وإصدارها صوت “طحن غريب” لدى استخدامها بتطبيقات ثالثة، مثل إنستغرام وسناب تشات وتيك توك.

وقال المدون المتخصص بتغطية أخبار “آبل”، لوك مياني، في فيديو نشره عبر تويتر أظهر أن كاميرا هاتف “آيفون 14 برو ماكس” تهتز لدى استخدام سناب تشات، ما يؤثر على التقاط الصور.

ونشر المستخدم “تشانس ميلر” مقطعا آخر عبر يوتيوب أظهر مشاكل في الكاميرا لدى استخدام تيك توك.

وذكر موقع “ذا فيرج” أن المشكلة لا يبدو وأنها ناجمة عن تطبيق الكاميرا الخاص بآيفون، ما قد يعني أن المشكلة تتعلق ببرنامج التطبيقات الأخرى، ورجحت أن تلجأ تلك التطبيقات، إنستغرام وتيك توك وسناب تشات، إلى تطوير تحديثات برمجية خاصة تتواكب مع التعديلات التي قدمتها “آبل” في هاتفها الجديد.

وأشار “ذا فيرج” إلى أنه تواصل مع “آبل” لمعرفة ما إن كانت الشركة على علم بالمشكلة، كما توجه بالسؤال لتطبيقات إنستغرام وتيك توك وسناب تشات، حول ما إن كانت تعمل على تحديث محتمل لإصلاح الخلل، دون رد حتى كتابة الخبر.

هكذا سخرت ابنة ستيف جوبز من آيفون 14

انتقدت ابنة مؤسسة شركة آبل الراحل ستيف جوبز النسخة الجديدة من هاتف آيفون التي أعلن عنها، الأربعاء 7 سبتمبر، وقالت إنها مشابهة للنسخة السابقة.

ونشرت إيف جوبز على حسابها في إنستغرام صورة ساخرة لرجل في منتصف العمر يرتدي قميصا مقلما ويحمل واحدا آخر جديدا مشابها له تماما. وعلقت على الصورة قائلة “عندما أقوم بالتحديث من آيفون 13 إلى آيفون 14”.

وجاءت تعليقات “إيف (23 عاما) الابنة الصغرى لستيف جوبز، بعد ساعات من إعلان شركة آبل عن الطراز الجديد من هاتف آيفون 14.

واتفق كثيرون مع إيف من خلال التعليقات حيث أشاروا إلى أن هاتف آيفون 13 لا يختلف كثيرا عن النسخة الجديدة، وخاصة ما يتعلق بحجم الشاشة والذاكرة والتحديث والكاميرا ووحدة المعالجة المركزية.

“آبل” تعلن عن هاتفها الجديد “آيفون 14” وهذه أبرز مميزاته! (فيديو)

أعلنت شركة “آبل” الأمريكية، الأربعاء 7 سبتمبر، عن هاتفها الجديد “آيفون 14” الجديد، وذلك في مؤتمر تم بثه افتراضيًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق العرض الذي بثته آبل مباشرة على موقعها على الإنترنت، سيبدأ سعر “آيفون 14” من 799 دولارا و “آيفون 14 بلس” من 899 دولارا وسيكون متاحا للطلب المسبق بدء من 9 سبتمبر.

بينما سيبدأ سعر “آيفون 14 برو”من 999 دولارا و”آيفون 14 برو ماكس” من 1099 دولارا وسيكون متاحا في 16 سبتمبر.

وسيحتوي طراز آيفون 14 بلس على شاشة أكبر مثل طرازات آيفون برو ولكن مع شريحة معالجة A15 مثل آيفون 13 السابق.

وقالت الشركة إنها وضعت نظاما خاصا على آيفون الجديد، سيعمل مع المستجيبين للطوارئ أثناء حالات الطوارئ في المناطق النائية.

وقالت أيضا إنه في بعض المواقف، سيتمكن المستخدمون من استخدام تطبيق FindMy لمشاركة موقعهم عبر الأقمار الصناعية عندما لا يكون لديهم اتصال آخر.

في غضون ذلك، قالت شركة “غلوبل ستار” للأقمار الصناعية إنها ستكون مشغل الأقمار الصناعية لخدمة الطوارئ SOS من شركة آبل.

يُشار إلى أن سعر سهم “غلوبل ستار” انخفض بنحو 16٪ الأربعاء قبيل الإعلان عن صفقتها مع آبل.

وبذات المناسبة، عرضت الشركة ثلاث ساعات جديدة من طراز “آبل ووتش” ، بما في ذلك طراز “ووتش إلترا” الجديد الذي يستهدف ممارسي الرياضات شديدة القوة وكذا رياضات الغوص.

وتحتوي ألترا على بطارية أكبر، تتيح لها البقاء دون شحن لمدة أطول، بالإضافة إلى مقاومة أفضل للماء ودرجات الحرارة لتسهيل عملها في البيئات الخارجية، بالإضافة إلى تتبع “جي بي إس” أفضل.

وسيبدأ سعر الساعة الجديدة من طراز 8 من 499 دولارا، فيما يبدأ الطراز SE بسعر 299 دولارا، بينما سيبدأ سعر “ألترا ووتش” من 799 دولارا وستكون متاحة للبيع في 23 سبتمبر.

وقالت شركة آبل إن ساعتها الجديدة تحتوي على مستشعر درجة الحرارة الذي سيعمل جنبًا إلى جنب مع تطبيق تتبع الدورة لدى النساء، الذي تم إصداره مسبقا لاكتشاف الإباضة.

وأكدت الشركة في السياق، على استمرارها على نهج الخصوصية لتتبع الدورة، حيث أصبحت بيانات الخصوصية والصحة الإنجابية محط تركيز شركات التكنولوجيا في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية الذي أنهى حقًا دستوريًا في الإجهاض في الولايات المتحدة.

وبينما أدت الملحقات التي تنتجها الشركة مثل “أبل ووتش” إلى زيادة المبيعات، لا يزال هاتفها الشهير أيفون، يمثل حجر الأساس لأعمالها مع 52.4٪ من المبيعات في آخر سنة مالية لها.

وارتفع سهم آبل بنسبة 0.6 ٪ الأربعاء، بالتوازي مع بدء عرض منتجاتها الجديدة.