مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا قريبا في الجزائر

كشف وزير الخارجية رمطان لعمامرة أنه سيلتقي بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز قريبا في الجزائر.

وقال لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر “سعدت بلقاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، السيدة ستيفاني ويليامز، بمقر جامعة الدول العربية، والتبادل معها حول تنسيقنا ودعمنا لجهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته وسيادته. وسيتجدد لقاءنا قريبا بالجزائر.