مستشارة الرئيس الصحراوي: رسالة سانتشيز سيكون مصيرها مثل مصير تغريدة ترامب

اعتبرت مستشارة الرئيس الصحراوي النانة لبات الرشيد السبت، إنّ رسالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز إلى العاهل المغربي التي تتضمّن دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، ستلقى نفس مصير تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة.

وقالت المستشارة في منشور على فيسبوك:”لا جديد في رسالة رئيس الحكومة الإسبانية لملك المغرب. فقد عبثت إسبانيا بالصحراء الغربية حين دست اتفاقية مدريد. وأتاحت للاحتلال المغربي اجتياح الصحراء الغربية مقابل سكوته عن سبتة ومليلة”.

وأضافت:”المغرب الذي يعاني أزمة خانقة بعد توقيف الغاز الجزائري. والذي يحتاج إسبانيا لإعادة الغاز القطري المُسال إليه. تكفيه رسالة تتضمن دعم مقترح الحكم الذاتي لحفظ ماء وجهه وإنهاء الأزمة مع إسبانيا”.

وتابعت تقول:”على غرار تغريدة ترامب البائدة التي اشترى بها التطبيع المغربي مع إسرائيل. سيكون مصير رسالة سانشيز نفسه. فقد دخلت السياسة الإسبانية حالة الانقسام حول موقف سانشيز الأحادي. وغدا يقف أمام البرلمان للمحاسبة، وقد يطيح به تزلفه للمغرب”.