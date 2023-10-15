مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة توفر حماية “غير مشروعة” لجيس الاحتلال

أكد مستشار الرئيس الفسلطيني محمود الهباش، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية توفر حماية “غير مشروعة” لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية: “ما يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة أفعال ذات طابع استعماري توسعي”.

وأضاف محمود الهباش: “إسرائيل تمارس كل أنواع جرائم الحرب منذ عام 1948 ودمرت أكثر من 570 قرية وتواصل انتهاكاتها بحق الفلسطينيين”.

وتابع الهباش: “سنتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيلية ولولا الدعم الأمريكي لإسرائيل لما استطاع جيش الاحـتلال أن يصمد أمام القانون الدولي”.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه “يجب اتخاذ مواقف عربية قوية لوقف العدوان على قطاع غزة وإحداث توازن بالموقف الدولي”.

وكشف الهباش : “قدمنا آلاف الوثائق المكتوبة والمصورة والمسموعة إلى المحاكم الدولية لمحاسبة جرائم الحرب الإسرائيلية”.