تحول إلى واحد من أشد معارضي الرئيس الأمريكي:

مستشار ترامب السابق جون بولتون أمام القضاء

الشروق أونلاين
ح. م
جون بولتون

أصبح المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، جون بولتون، محل المتابعة في قضايا تتعلق بالاحتفاظ ومشاركة وثائق حساسة تتعلق بأمن الولايات المتحدة، وفقا لما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس”.

وحسب ذات المصدر، وصل زوال اليوم الجمعة، 17 أكتوبر، بولتون إلى المحكمة الفيدرالية في غرينبيلت بولاية ماريلاند لتسليم نفسه أمام القضاء. وكان بولتون مستشار ترامب في عهدته الأولى، إلى غاية 2019 حيث افترق الرجلان بسبب خلافات حول ملفات كوريا الشمالية وإيران، ليصبح بذلك جون بولتون معارضا لترامب وسياسته.

وصرح محامي بولتون بأنه “لم يشارك أو يخزّن أي معلومات بشكل غير قانوني”، حسبما نقلته أسوشيتد برس.

وهذه هي القضية الثالثة التي ترفع ضد أحد خصوم ترامب خلال الشهر الماضي، وهو ما يثير تساؤلات ومخاوف، حسب ذات الوكالة، من أن وزارة العدل الأمريكية تلاحق الأعداء السياسيين للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في الوقت الذي تحمي فيه حلفائه من التدقيق.

