-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
المقاومة تدمّر 24 آلية عسكرية للاحتلال في الساعات الـ48 الأخيرة (فيديو)
منوعات

مستشار جورجيا ميلوني الدبلوماسي يستقيل لهذا السبب

الشروق أونلاين
  • 234
  • 0
مستشار جورجيا ميلوني الدبلوماسي يستقيل لهذا السبب
ح. م
استقال فرونشيسكو تالو الذي يشغل منصب مستشار الوزيرة الأولى الإيطالية، جورجيا ميلوني، وهذا بعد تعرضه للنصب عبر مكالمة هاتفية.

استقال فرونشيسكو تالو الذي يشغل منصب مستشار الوزيرة الأولى الإيطالية، جورجيا ميلوني، وهذا بعد تعرضه للنصب عبر مكالمة هاتفية حيث أوهمه شخصان أنهما مسؤولان في الإتحاد الإفريقي.

الوزيرة الأولى الإيطالية، جورجيا ميلوني، حسب ما نشرته صحيفة “الميساجيرو” الإيطالية، أعلنت يوم الجمعة 3 نوفمبر عن استقالة مستشارها الدبلوماسي، بعد أن نصب عليه ممثلان روسيان عبر مكالمة هاتفية أوهماه فيها أنهما مسؤولان في الإتحاد الإفريقي.

وبسبب ذلك أجرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني نهاية شهر سبتمبر مكالمة هاتفية، دامت 15 دقيقة أو أكثر، حيث اقتنعت رئيسة الوزراء الإيطالية بأنها تحدثت مع رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي. 

لكنها وبمجرد انتهاء المكالمة مجرد انتهاء المكالمة، سألت مستشارها فرونشيسكو تالو “هل أنت متأكد من أنك أعطيتني الشخص المناسب؟”.

لكن بعد أيام تأكد أنا ميلوني كانت تتحدث مع الكوميديين الروسيين الشهيرين فوفان ولكزس، واللذان قاما بنشر المحادثة على الويب بعد 44 يومًا، أي في الفاتح من نوفمبر، ما أثار ضجة في إيطاليا وألحقت ضررا جسيما بصورة رئيسة الوزراء حسب الصحيفة.

المستشار المستقيل سبق له وشغل منصب سفير إيطاليا في عديد المكاتب المرموقة مثل حلف شمال الأطلسي ولدى دولة الكيان.

مقالات ذات صلة
واسيني ومستغانمي والزاوي نجوم المعرض.. ولخضر بورقعة يعود بعد الرحيل

واسيني ومستغانمي والزاوي نجوم المعرض.. ولخضر بورقعة يعود بعد الرحيل

إطلاق “مكتبة غزة” من الجزائر

إطلاق “مكتبة غزة” من الجزائر

“قرابة 3 ملايين زائز للطبعة 26 من صالون الكتاب”

“قرابة 3 ملايين زائز للطبعة 26 من صالون الكتاب”

عبوات العمل الفدائي والطوربيد العاصف.. تعرف على أحدث أسلحة حماس

عبوات العمل الفدائي والطوربيد العاصف.. تعرف على أحدث أسلحة حماس

بالفيديو.. القسام تبث مشاهد لإسقاط قنبلة على جنود الاحتلال

بالفيديو.. القسام تبث مشاهد لإسقاط قنبلة على جنود الاحتلال

الشعب تفوق على المثقفين وإيطاليا حررتني من عقدة الحرج الاستعماري

الشعب تفوق على المثقفين وإيطاليا حررتني من عقدة الحرج الاستعماري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد