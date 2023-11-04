مستشار جورجيا ميلوني الدبلوماسي يستقيل لهذا السبب

استقال فرونشيسكو تالو الذي يشغل منصب مستشار الوزيرة الأولى الإيطالية، جورجيا ميلوني، وهذا بعد تعرضه للنصب عبر مكالمة هاتفية.

استقال فرونشيسكو تالو الذي يشغل منصب مستشار الوزيرة الأولى الإيطالية، جورجيا ميلوني، وهذا بعد تعرضه للنصب عبر مكالمة هاتفية حيث أوهمه شخصان أنهما مسؤولان في الإتحاد الإفريقي.

الوزيرة الأولى الإيطالية، جورجيا ميلوني، حسب ما نشرته صحيفة “الميساجيرو” الإيطالية، أعلنت يوم الجمعة 3 نوفمبر عن استقالة مستشارها الدبلوماسي، بعد أن نصب عليه ممثلان روسيان عبر مكالمة هاتفية أوهماه فيها أنهما مسؤولان في الإتحاد الإفريقي.

وبسبب ذلك أجرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني نهاية شهر سبتمبر مكالمة هاتفية، دامت 15 دقيقة أو أكثر، حيث اقتنعت رئيسة الوزراء الإيطالية بأنها تحدثت مع رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

لكنها وبمجرد انتهاء المكالمة مجرد انتهاء المكالمة، سألت مستشارها فرونشيسكو تالو “هل أنت متأكد من أنك أعطيتني الشخص المناسب؟”.

لكن بعد أيام تأكد أنا ميلوني كانت تتحدث مع الكوميديين الروسيين الشهيرين فوفان ولكزس، واللذان قاما بنشر المحادثة على الويب بعد 44 يومًا، أي في الفاتح من نوفمبر، ما أثار ضجة في إيطاليا وألحقت ضررا جسيما بصورة رئيسة الوزراء حسب الصحيفة.

المستشار المستقيل سبق له وشغل منصب سفير إيطاليا في عديد المكاتب المرموقة مثل حلف شمال الأطلسي ولدى دولة الكيان.