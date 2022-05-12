مستشار رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء لعائلة الشرطي محمد خديم

تنقل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم، اليوم الخميس، إلى بيت عون الشرطة خديم محمد بغليزان لتقديم واجب العزاء.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مستشار رئيس المجهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم يتنقل إلى بيت شهيد الواجب الوطني، عون الشرطة خديم محمد بغليزان لتقديم واجب العزاء ومواساة عائلة الفقيد”.

وتقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد، عون الشرطة خديم محمد، شهيد الواجب، الذي توفي الثلاثاء بغليزان اثر تعرضه لحادث أثناء تأدية مهامه، يضيف بيان لرئاسة الجمهورية.