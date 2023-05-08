مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة حيّز الخدمة في 5 جويلية (صور)

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي يوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، أن مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة سيدخل حيز الخدمة في 5 جويلية المقبل.

وأشار ذات الوزير على هامش زيارة تفقد قادته إلى المستشفى، أنه تم تجهيزه بأحدث المعدات التي تجعله نموذجيا على المستوى الإفريقي.

وصرح ذات المسؤول قائلا: “هذا الصرح الطبي يقوم على نظام الرقمنة بشكل كامل، فضلاً عن تزويده بكل المعدات العصرية التي تتيح التكفل الأمثل بالمريض”.

ويعد مستشفى الحروق الكبرى الأكبر من نوعه بحيازته لـ 140 سريرا ليكون بذلك نموذجا وطنيا ودوليا، حسبما جاء على لسان وزير الصحة.