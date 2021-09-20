مستشفى كبير للاستعجالات بالعاصمة قريبا

مع إنشاء 15 مركزا لمكافحة السرطان في عدة ولايات

كشف المدير العام للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة حموش ياسين أن كل السكنات التي ستوزع خلال الثلاثي الأخير من هذا العام ستتوفر على هياكل جوارية حيوية من مدارس ومؤسسات صحية ومكاتب للبريد وكذا مراكز للشرطة، فضلا عن العيادات متعددة الخدمات الـ61 التي تم تسجيلها على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة.

وأوضح حموش الذي حل اليوم ضيفا على برنامج فوروم الإذاعة للقناة الأولى أنه تم تسليم 459 مؤسسة تربوية منها 301 مدرسة ابتدائية و92 إكمالية و66 ثانوية بالإضافة إلى 752 منشأة داعمة للنشاط التعليمي من أقسام موسعة ومطاعم مدرسية ووحدات للمتابعة الصحية.

وأشار حموش إلى الخارطة الطبية التي تعمل عليها وزارة السكن والعمران والمدينة والتي ستجسد بعد رفع التجميد عن كل المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة، وتتضمن الخارطة إنجاز مستشفى كبير للاستعجالات بالجزائر العاصمة، وكذا 15 مركزا لمكافحة السرطان في عدد من الولايات بسعة تتراوح بين 60 سريرا و120 سرير و240 سرير، فضلا عن المستشفى الكبير الذي ستحتضنه ولاية ورڤلة بسعة 400 سرير.

كـ. ل