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مستشفيات الجزائر “بلا ورق” قبل نهاية 2024

الشروق أونلاين
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مستشفيات الجزائر “بلا ورق” قبل نهاية 2024
ح.م
وزير الصحة

وصلت عملية رقمنة إدارة المؤسسات الصحية في الجزائر إلى نسبة 93 بالمائة، حسب ما كشفه وزير الصحة عبد الحق سايحي يوم الأربعاء.

وجاء في بيان للوزارة، أن سايحي طالب مسؤولي الصحة “باستكمال مسار رقمنة المؤسسات الاستشفائية بالكامل، في إطار سياسة العصرنة التي يشهدها القطاع”.

ودعا الوزير مدراء الصحة والمؤسسات الصحية التابعة لهم، خلال لقاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى “العمل على جعل عصرنة قطاع الصحة هدفا أساسيا يخدم المريض بالدرجة الأولى”.

وشدّد الوزير على “المتابعة الميدانية لعملية الرقمنة، خدمة للمواطن و الصالح العام، وتحقيقا لمبدأ العدالة الإجتماعية في الحصول على الخدمات الصحية”.

كما أبرز وزير الصحة “النتائج الإيجابية المسجلة منذ مباشرة عملية رقمنة المؤسسات الصحية، التي وصلت إلى نسبة 93 بالمائة. من خلال رقمنة آلية تسيير قوائم الانتظار، واعتماد الملف الإلكتروني للمريض”.

وهو ما وصفه المسؤول “بالانتصار الكبير”. وقال إنه سيتمّ تحقيقه مع نهاية العام الجاري، من خلال رقمنة الإدارة الاستشفائية بصفة كاملة، والوصول إلى مستشفيات دون ورق”، يضيف البيان.

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