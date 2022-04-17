مستشفيات فارغة من مرضى كورونا واختفاء للكمامات

الجزائر لم تسجل أي حالة وفاة منذ بداية رمضان

لم يسجل مستشفى قسنطينة الجامعي بن باديس الأحد، سوى حالة إصابة واحدة بوباء كورونا، لمريض كان يرقد في المستشفى وحالته في تحسن مستمر، بينما فرغت نهائيا بقية المستشفيات في الولاية من مرضى كورونا، ولم تعد تسجل حتى الحالات الزائرة المشتبه فيها، وهي مستشفيات البير وديدوش مراد والخروب، في راحة تامة صار يشعر بها الطاقم الطبي، في الوقت الذي يعيش مستشفى إبن رشد بعنابة ما يشبه نهاية جائحة كورونا، من خلال انعدام المرضى نهائيا منذ بداية الشهر الفضيل.

وإذا كان المرضى بحسب الدكتور جمال حميدة الذي تحدث لـ”الشروق”، قد يكونون موجودين هنا وهناك من دون تطبيب أو حتى شعور بأعراض المرض، فإن أرقام الوفيات الصفرية، تبشر بالخير، ولكن يجب الإبقاء على الحذر، لأن الجائحة مازالت قوية بل ورجعت في آسيا مؤخرا بمتحورات جديدة وعدد الوفيات مازال بالمئات في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

فمنذ بداية شهر رمضان لم تسجل الجزائر أي حالة وفاة بفيروس كورونا، وكانت آخر حالة وفاة تم الإعلان عنها من طرف وزارة الصحة، تعود إلى يوم 29 مارس أي قبل حلول شهر رمضان، من خلال تسجيل حالة واحدة، كما أن رقم الإصابات لم يزد عن العشرة يوميا، منذ بداية شهر رمضان، ووصل إلى غاية تسجيل إصابة واحدة فقط في اليوم، وكانت آخر مرة تم تسجيل فيها أكثر من عشر حالات، تم الإعلان عنها في 30 مارس الماضي، بتسجيل 11 حالة في ذلك اليوم.

ويبدو رمضان 2022 أحسن بكثير من الموسمين الماضيين من الناحية الصحية، ولم يعد المواطنون يغرّدون أبدا على مواقع التواصل الاجتماعي، عن هذه الجائحة خاصة وأن الوفيات لم تعد تسجل نهائيا، وقد انتقل تفاؤل الأطباء إلى غالبية أفراد الشعب الذي عاد إلى حياته الطبيعية سواء في المساجد المملوءة عن آخرها بالمصلين في مختلف الأوقات المفروضة، وفي الشوارع والأسواق التي تكتظ بزبائن الخضر والفواكه والحلويات وألبسة الاطفال، وحتى في الملاعب، كما حدث سهرة السبت في ملعب الخامس من جويلية الذي شهد توافد ما لا يقل عن خمسين ألف مناصر لشباب بلوزداد، لم تشترط عليهم اللجنة المنظمة لمباراة رابطة أبطال إفريقيا الدفتر الصحي، ولم يرتدوا هم أيضا الكمامات، التي اختفت بشكل شبه نهائي.