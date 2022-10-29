مستعدة لتقديم ترشحي مجددا ومتأكدة من إعادة انتخابي مرة أخرى

بعد إلغاء الجمعيتين الاستثنائية والانتخابية لكرة اليد.. كريمة طالب تؤكد:

أكدت رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، كريمة طالب، المنتخبة يوم السبت الماضي، على رأس الهيئة الفدرالية إلغاء الجمعيتين العامتين الاستثنائية والانتخابية من طرف الاتحاد الدولي لكرة اليد بسبب مشكل يتعلق بتعديل القوانين مثلما أكدته “الشروق” في عدد أمس.

وقالت السيدة طالب في تصريحات صحفية: “اتصل الاتحاد الدولي لكرة اليد بوزارة الشباب والرياضة ليحيطها علما بإلغاء الجمعية العامة الطارئة، وهو ما يعني آليا إلغاء الجمعية العامة الانتخابية التي قامت بانتخابي. سيتم وضع مسار انتخابي جديد، وكل شيء سيتم توضيحه الأسبوع المقبل”. وحصلت رئيسة نادي فتيات بومرداس لكرة اليد، على 67 صوتا مقابل 20 للمرشح الثاني عبد المجيد بوزيد، فيما ألغيت تسعة أصوات.

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد مسيرة منذ 17 سبتمبر 2021 من قبل مكتب مؤقت يرأسه اللاعب الدولي السابق عبد الكريم بن جميل عقب قرار الوقف التحفظي الذي صدر في حق الرئيس السابق حبيب لعبان.

وتضيف السيدة طالب: “تشترط الهيئة الدولية إجراء الجمعية الانتخابية وفق القوانين الجديدة التي لم يتم المصادقة عليها خلال الجمعية الطارئة المنعقدة يوم 12 أكتوبر، ولم يعترض الاتحاد الدولي أبدا على سير الانتخابات”.

وأمام الوضعية الجديدة، أوضحت كريمة طالب أنها على استعداد لتقديم ترشيحها من جديد وتأكيد استحقاقها برئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد حيث قالت في هذا السياق: “أنا مرتاحة البال. هذا الإلغاء لا يشكك في انتخابي الأخير. أنا مستعدة لتقديم ترشيحي من جديد، أنا متأكدة من إعادة انتخابي مرة أخرى”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد راسل رسميا اللجنة الأولمبية الجزائرية، وأخبرها أن نتائج الجمعية العامة لكرة اليد ملغاة ويعود السبب هو أنه بتاريخ 12 أكتوبر الماضي عقدت جمعية عامة استثنائية من أجل مطابقة قوانين الاتحاد الدولي لكرة اليد مع قوانين الاتحاد الجزائري للعبة، وخلال أشغال الجمعية الطارئة، صادق 25 عضوا على تعديل القوانين الجديدة من أصل 83 عضوا مشاركا في عملية التصويت مقابل صوت واحد بـ لا و47 ممتنعا. وهو ما يعني أن نسبة 50 بالمائة + 1 لم يتم احترامها. علما بان الجمعية العامة لاتحادية كرة اليد تضم 144 عضوا.”

ومن المنتظر أن تعقد الجمعيتين الاستثنائية والانتخابية يوم 8 نوفمبر القادم حسب بعض المصادر لكن يبقى القرار غير مؤكد وسيعلن عنه في الأيام القادمة.