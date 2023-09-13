“مستعد لتحمّل المسؤولية… ويدي ستكون ممدودة للجميع دون إقصاء

المرشّح لرئاسة "الفاف" وليد صادي يؤكد:

أكد المرشّح لرئاسة “الفاف”، وليد صادي، على ارتياحه وامتنانه لقبول ترشّحه لرئاسة “الفاف”، وقال في تغريدة له على حسابه الرسمي على منصة (x): “إثر قبول ترشحنا لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رفقة أعضاء قائمتي، أود أن أعرب عن ارتياحي وامتناني، مبديا استعدادي التام لتحمّل عبء المسؤولية بكل عزم وثقة بالنفس، كما لا يفوتني أن أشكر كل من دعمنا وساندنا وتمنى لنا التوفيق”، مضيفا: “سيكون لم شمل عائلة الكرة الجزائرية أحد الوسائل لبلوغ هذا الهدف المذكور أعلاه، خصوصا أن الأسرة الكروية الجزائرية يجمعها عشق المستديرة وتوحّدها مصلحة الجزائر، وإن اختلفت الآراء والنظرة في تصور الحلول لمختلف المشاكل التي يعرفها القطاع”.

وأضاف قائلا: “إن السياق العام يفرض علينا توحيد الجهود وتجاوز كل أشكال الخلافات، وفي هذا الإطار، أؤكد للجميع أن هدفي هو السعي لتوظيف كل طاقاتنا وإمكانياتنا موازاة مع تجربتنا في المجال، من أجل تجسيد حلم عشّاق كرة القدم الجزائرية، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الجزائري وطموح قيادة بلادنا، دون حسابات مسبقة ولا نوايا مبيّتة تجاه أيّ كان في المشهد الكروي الجزائري”.

“الخضر” بحاجة إلى تسخير كل الإمكانيات ليحققوا أهدافهم

كما أكد أن يده ستكون ممدودة للجميع دون إقصاء “في حال نيل ثقة العائلة الرياضية، يدي ستكون ممدودة للجميع دون إقصاء، وأتعهد أنني سأعمل بلا هوادة لدعم المكتسبات الإيجابية وتثمينها، والسعي من أجل تصحيح الأخطاء، والتصدي للفساد والرداءة والتهميش، وكل ما من شأنه تعطيل ديناميكية التقدّم والرقي بكرة القدم الجزائرية”.

المرشّح الوحيد لرئاسة “الفاف” قال إن الوضع الراهن الذي تعيشه الكرة الجزائرية يفرض على الجميع العمل المشترك بجدية وانفتاح، “كما يفرض علينا، بما أنها ليست عهدة أولمبية كاملة، عدم الحديث عن برنامج انتخابي وإنما أولويات، منها إعادة ضبط هيكل تنظيمي للاتحاد الجزائري، بالاستعانة بالكفاءات القادرة على تحقيق الأهداف ومن بين هذه الأهداف والأولويات، التعجيل في إعادة تأهيل المركز التقني الوطني بسيدي موسى، بما يوفر أحسن ظروف التحضير لمنتخبنا الوطني استعدادا للمواعيد والتحدّيات التي تنتظره في مختلف المسابقات خصوصا وأن منتخبنا (لاعبين وطاقم فني) يحتاج حاليا إلى وقوف الجميع بجانبه وتهيئة كل الظروف وتسخير كل الامكانيات، ليحقق أهدافه وطموحات الملايين من عشّاقه على بُعد أشهر قليلة من المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2024، وبالإضافة إلى اعتماد أساليب العمل العصرية كالرقمنة والتخطيط والاستشراف، فإن إعادة ترتيب الأمور في المديرية الفنية الوطنية من خلال الاستنجاد بالكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه، سيكون من بين أهدافنا وأولوياتنا مع رسم خارطة طريق من شأنها السماح للمنتخبات الوطنية بالاستعداد الجيّد للاستحقاقات المقبلة”.

صادي أشار إلى أنه سيسعى للقاء الفاعلين في كرة القدم المحترفة والهاوية بغرض الوقوف على المشاكل الحقيقية والتكفل بها وتحديد المعوقات والسعي لرفعها، من خلال لقاء مسؤولي الرابطات الولائية ميدانيا والاستماع إلى انشغالاتهم باعتبارهم جزءًا من مشروع متكامل، “كما سيكون من أولوياتنا وأهدافنا الإلمام العاجل بالوضع المالي للاتحاد، بالاستعانة بخبراء مختصين، والسعي الجاد لإيجاد موارد مالية مستعجلة بل خلقها، من أجل مواجهة مختلف التحدّيات وتفادي أي أزمات، لا سبيل إلى كل هذا إلا بوضع الرجل المناسب في مكانه الحقيقي”، يقول صادي.

وسيكون وليد صادي المترشّح الوحيد لانتخابات رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم المقررة يوم 21 سبتمبر على الساعة العاشرة صباحا، بعد أن رفضت الطعون المودعة من قبل كل من المترشحين: عبد الكريم مدوار ومزيان إيغيل، ليخلف جهيد زفيزف المستقيل من منصبه شهر جويلية المنصرم، إثر إخفاقه في نيل منصب عضو في المكتب التنفيذي للكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.