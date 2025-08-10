-- -- -- / -- -- --
بعد التحاقه بنادي أمانة بغداد، سفيان فيغولي يؤكد:

“مستعد لخوض التحدي بالدوري العراقي”

أبدى النجم الجزائري سفيان فيغولي استعداده لخوض التحدي الجديد من خلال بوابة دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم المقبل.

وقال فيغولي: «يسعدني الانضمام إلى فريق أمانة بغداد لكرة القدم العراقي، وأنا مستعد لخوض هذا التحدي الجديد بكل شغف وعزيمة».

وأضاف الدولي الجزائري يقول: «معاً سنكتب قصة مميزة، ونعمل بجد، ونتنافس مع أقوى الفرق لرفع اسم فريقنا والدوري العراقي عالياً». وأردف «أتطلع بشوق لبدء هذه المرحلة الجديدة ومشاركة هذه الطاقة مع جماهيرنا العزيزة».

وكانت إدارة نادي أمانة بغداد الرياضي العراقي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تعاقدها مع النجم الجزائري سفيان فيغولي لغرض تمثيل فريقها الكروي الأول في المسابقات الرسمية للموسم المقبل، حيث مثلت عملية التعاقد صفقة كبيرة ونوعية.

