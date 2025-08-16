-- -- -- / -- -- --
الجزائر

مستغانم.. إنقاذ 11 شخصا من عائلة واحدة تعرضوا للاختناق بالغاز

الشروق أونلاين
تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ عائلة متكونة من 11 فردا تعرضت للاختناق جراء بسبب تسرب للغاز من مطبخ المنزل.

وأفاد بيان للحماية المدنية، السبت، أن مصالحها تدخلت على الساعة 09سا29د، من أجل إسعاف عائلة جراء تسرب للغاز من مطبخ منزل بعمارة متواجدة بحي 220 مسكن عمارة “ك”، بلدية و دائرة مستغانم

وأضاف البيان “خلف الحادث اختناق عائلة مكونة من 11 فردا من كلا الجنسين، لهم ضيق في التنفس، تتراوح أعمارهم بين 14 و86 سنة، تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.”

