مستغانم: منع الدخول إلى المساجد دون شهادة تلقيح

أعلنت ولاية مستغانم، الأحد، منع الدخول إلى المساجد بالنسبة للأشخاص الغير ملقحين ضد فيروس كورونا.

وأفادت الصفحة الرسمية للولاية في بيان لها “عقد صبيحة اليوم والي الولاية السيد عيسى بولحية اجتماع اللجنة الأمنية بحضور السيد مدير الصحة الذي قدم معطيات مفصلة حول الوضعية الوبائية بالولاية والتي تعتبر مقلقة نظرا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا Covid وسلالاته المتحورة بمستشفيات شيقيفارا ، عين تادلس وسيدي علي بحيث قرر السيد والي الولاية كإجراءات أولية مايلي:

– رفع الكراسي والطاولات بالمطاعم والمقاهي والاعتماد على الوجبات المحمولة فقط.

– حجز مباشرة أي حافلة للنقل الجماعي الى المحشر، لا تحترم البروتوكول الصحي.

– مواصل عمليات التلقيح وتوسيعها في الأماكن العمومية والمساجد والقاعات المتعددة الرياضات المخصصة لعمليات التلقيح.

– منع أي موظف لم يتلقى اللقاح من الدخول إلى الإدارات.

– منع الدخول إلى المساجد بدون تلقيح مع الاحترام الصارم للبرتوكول الصحي

– اتخاذ اجراءات ردعية في حق المخالفين لتعليمة الوزير الاول بعدم تنظيم الأعراس والتجمعات في الفضاءات المغلقة.

– توجيه إعذارات لاصحاب الفنادق والمؤسسات الفندقية بالاحترام الصارم للبرتوكول الصحي وفي حالة المخالفة سيتم الغلق مباشرة.

هذا وقد صرح والي الولاية حسب البيان على أنه ستكون قرارات أخرى في حالة تأزم الوضع أكثر بالولاية وأنه يتابع شخصيا تطور الحالة الصحية.

كما دعا الى “مواصلة التحسيس والتوعية للمواطنين بخطورة الوضع خاصة وأن المريض المصاب بالكوفيد وسلالاته المتحورة في هاته الموجة الثالثة يحتاج الى نسبة كبيرة من الأكسجين”.