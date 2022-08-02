-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مستغانم مُرشّحة لِاحتضان البطولة العربية أشبال

علي بهلولي
  • 66
  • 0
مستغانم مُرشّحة لِاحتضان البطولة العربية أشبال
الأرشيف
ملعب "محمد بن سعيد" بِمدينة مستغانم.

تفقّد مسؤولون مُمثّلون للاتحاد العربي لكرة القدم، الثلاثاء، ملعب “محمد بن سعيد” بِمدينة مستغانم.

وكان مُمثّلو الاتحاد العربي لكرة القدم مرفوقين بِإطارات تابعة لـ “الفاف”، فضلا عن السلطات الولائية لِمستغانم.

وتهدف هذه الزيارة إلى معاينة ملعب مستغانم ذي العشب الطبيعي، ومرافقه الرياضية، ومدى قدرته على احتضان جزء من فعّاليات بطولة العرب أشبال لِكرة القدم.

وتُخطّط “الفاف” لِتنظيم كأس العرب لِصنف أقلّ من 17 سنة، بِمدينتَي وهران ومستغانم. مثلما احتضنت عاصمة الغرب الجزائري رفقة مدينة معسكر، مسابقة كرة القدم في ألعاب البحر المتوسّط، ما بين أواخر جوان ومطلع جويلية الماضيَين.

وتحتضن الجزائر البطولة العربية أشبال لِكرة القدم، في فترة ما بين الـ 22 من أوت الحالي والـ 9 من سبتمبر المقبل.

وتعرف نسخة الجزائر مشاركة 16 منتخبا عربيا لِفئة الأشبال، وهو أمر غير مسبوق منذ تنظيم أوّل طبعة بِالسعودية عام 2011.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: تألّق حمرون وبونجاح

بِالفيديو: تألّق حمرون وبونجاح

دخول ثلاثة جزائريين غمار المنافسة مساء الإثنين

دخول ثلاثة جزائريين غمار المنافسة مساء الإثنين

بِالفيديو: براهيمي يُجبَر على مُتابعة مباراة فريقه الجديد من المدرجات

بِالفيديو: براهيمي يُجبَر على مُتابعة مباراة فريقه الجديد من المدرجات

مشروع إنجاز المركز التقني للفاف بسعيدة على طاولة رئيس الفاف الجديد

مشروع إنجاز المركز التقني للفاف بسعيدة على طاولة رئيس الفاف الجديد

بن بوعلي يتألق في أول ظهور له ببلجيكا

بن بوعلي يتألق في أول ظهور له ببلجيكا

اتحاد العاصمة.. خسائر بِمليارَي سنتيم بعد إلغاء التربّص

اتحاد العاصمة.. خسائر بِمليارَي سنتيم بعد إلغاء التربّص

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد