مستغانم مُرشّحة لِاحتضان البطولة العربية أشبال

ملعب "محمد بن سعيد" بِمدينة مستغانم.

تفقّد مسؤولون مُمثّلون للاتحاد العربي لكرة القدم، الثلاثاء، ملعب “محمد بن سعيد” بِمدينة مستغانم.

وكان مُمثّلو الاتحاد العربي لكرة القدم مرفوقين بِإطارات تابعة لـ “الفاف”، فضلا عن السلطات الولائية لِمستغانم.

وتهدف هذه الزيارة إلى معاينة ملعب مستغانم ذي العشب الطبيعي، ومرافقه الرياضية، ومدى قدرته على احتضان جزء من فعّاليات بطولة العرب أشبال لِكرة القدم.

وتُخطّط “الفاف” لِتنظيم كأس العرب لِصنف أقلّ من 17 سنة، بِمدينتَي وهران ومستغانم. مثلما احتضنت عاصمة الغرب الجزائري رفقة مدينة معسكر، مسابقة كرة القدم في ألعاب البحر المتوسّط، ما بين أواخر جوان ومطلع جويلية الماضيَين.

وتحتضن الجزائر البطولة العربية أشبال لِكرة القدم، في فترة ما بين الـ 22 من أوت الحالي والـ 9 من سبتمبر المقبل.

وتعرف نسخة الجزائر مشاركة 16 منتخبا عربيا لِفئة الأشبال، وهو أمر غير مسبوق منذ تنظيم أوّل طبعة بِالسعودية عام 2011.