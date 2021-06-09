مستغانم: 8 إجراءات استعجالية لوقف ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

أقرها الوالي خلال اجتماع عاجل

اتخذ والي ولاية مستغانم، عيسى بولحية، سلسلة من الإجراءات الهامة والاستعجالية، من أجل مواجهة ارتفاع حالات الإصابة بالكوفيد في الولاية.

وأفاد بيان لولاية مستغانم، أن الوالي عقد اجتماعا عاجلا، مساء الأربعاء، بحضور أعضاء اللجنة الأمنية للولاية، المدراء التنفيذيين والطاقم الطبي المكلف بمتابعة الوضعية الوبائية لتطور فيروس كوفيد_19.

الاجتماع عقده الوالي للاطلاع على الوضعية الوبائية المقلقة التي عرفت ارتفاع حالات الإصابة بالكوفيد في مستشفيات ولاية مستغانم من 3 حالات الأسبوع الماضي إلى 38 حالة إصابة هذا الأسبوع وهي في تزايد، منها 02 وفيات و 6 حالات في مصلحة الإنعاش.

وعليه اتخذ والي الولاية عدة قرارات ابتداءا من الخميس:

1- غلق كل الحمامات.

2- غلق جميع المطاعم التي تخالف نشاطها وتنظم بها الأعراس.

3- توسيع نقاط التلقيح ضد الكوفيد 19 في الفضاءات المفتوحة.

4- إطلاق حملة توعية لمدة 3 أيام للتجار لاحترام البروتوكول الصحي واتخاذ التدابير الوقائية عن طريق التبليع الرسمي من طرف مصالح التجارة وفي حالة عدم الاستجابة سيتم غلق المحل وخاصة المراكز التجارية.

5- إطلاق حملة توعية وتحسيس لمستعملي وسائل النقل سواء سيارات الأجرة أو النقل الجماعي لاحترام البرتوكول الصحي وفي حالة عدم الاستجابة للتدابير الوقائية سيتم حجر المركبات.

6- منع نصب خيم في الشوارع بالنسبة لمراسيم التعازي.

7- مراقبة قاعات الانتظار في العيادات الطبية الخاصة ومراكز التحاليل الطبية لتفادي نقل العدوى.

8- إعادة إطلاق حملات التعقيم على مستوى الإدارات المستقطبة للجمهور.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدة تدابير سيتم اتخاذها بالتنسيق مع مديرية الصحة في حالة ارتفاع أكثر لعدد الإصابات بالولاية.

بالمقابل مدير الصحة قال انه تم ارسال عدة عينات تحاليل للمرضى الموجودين بالمستشفى لمعهد باستور للتأكد من طبيعة الفيروس إن كان كوفيد-19 او السلالات المتحورة للكوفيد 19.

كما أكد الطاقم الطبي الحاضر أنهم في تأهب واستعداد تام للتكفل بالمرضى المصابين بالكوفيد في حالة ارتفاع حالات الإصابة وقد اكتسبوا خبرة في التعامل مع هذا الفيروس وتبقى الوقاية أحسن علاج.